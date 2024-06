Mostecké sídliště ožilo oslavou Mezinárodního dne dětí, která přinesla nevšední zážitky pro místní. Akce plná hudby, tance a her ukázala, že společenské bariéry lze překonávat společnými zážitky.

Den dětí v Chánově | Video: Martin Vokurka

Uprostřed sídliště Chánov na okraji Mostu bylo velké pozdvižení. Konala se tam oslava Mezinárodního dne dětí. Takovou show místní obyvatelé už dlouho nezažili. Za dětmi přijeli například rappeři Dollar Prync a Aly Bee nebo známý holič Laky Royal.

Zábavu se soutěžemi, koncerty, tancem, skákacími hrady, loutkovým divadlem, malováním na obličej, občerstvením a dalším programem uspořádal dovozce aut David Štafl, řečený Kubrt. Spolupořadatelem byla místní obecně prospěšná společnost Dům romské kultury v čele s ředitelkou Monikou Vajcovou.

„Mě trápí jakékoliv bariéry v lidské společnosti a touto akcí se je snažím bourat,“ řekl podnikatel ze středočeského Nižboru, kde před dvěma lety zorganizoval Den dětí pro ukrajinské děti, kterým v prvních dnech ruské invaze na Ukrajinu rozdával na ukrajinsko-slovenské hranici balíčky s tím nejpotřebnějším. Podle něj není dobré, když má občanské soužití trhliny a lidi různých skupin se navzájem ignorují, přestože mají společné zájmy a jinak jsou sdílní a ochotní. Proto si podnikatel na akci v Chánově oblékl tričko s nápisem Nejsem neviditelný.

Na oslavě se představil i chánovský dětský taneční soubor. „Já si myslím, že je to super akce pro děti. Děti si to zaslouží. Každý Chánov odsuzoval, ale nikdo tady ty lidi nezná, nikdo tady mezi nimi nežije. A teď je možnost, aby to všichni viděli,“ řekl Godla.

