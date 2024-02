U Repre budou v úterý 27. února protestovat s transparenty proti projektu na rekonstrukci kulturního domu. Mítink začne v 17 hodin a organizuje ho iniciativa The most Most. Stojí za ní skupina vysokoškolských studentů usilujících o šetrnější rekonstrukci Repre.

Tito patrioti nedávno neuspěli s hromadnou výzvou k zastavení příprav rekonstrukce a k vypsání nové veřejné zakázky řešené formou soutěžního dialogu. „Město odmítlo udělat jakékoliv změny v projektu a nevyhovělo tak požadavkům 1 100 občanů, rozhodli jsme se proto náš nesouhlas ukázat veřejně,“ vysvětlil důvody demonstrace Adam Malý z The most Most.

Podle iniciativy projekt obsahuje nedostatky, které ve 24stránkové analýze popsal student architektury Martin Trávníček. Ten ve své práci navázal na předchozí odbornou kritiku.