Čím déle bude mrtvo trvat, tím lépe. Alespoň pro ně. Obávají se totiž, že až k přestavbě dojde, budou muset pryč. „Teď je to tady super,“ shodují se. Uvítali by, kdyby na ně město myslelo a místo zákazu jízdy na skateboardu jim nějakou plochu v budoucí upravené zóně vyhradilo.

Jak bude celý areál Repre vypadat a kdy rekonstrukce začne, ještě není jasné. V těchto dnech se mají zástupci radnice seznámit s hotovou projektovou dokumentací. Ta upřesní investiční náklady. „Předběžný rozpočet bude pro další vývoj zásadní,“ upozornil náměstek primátora Marek Hrvol. Město je na tom sice ekonomicky dobře, ale Repre má stát stovky milionů korun. Finance jsou podle Hrvola poslední překážkou, kterou zbývá překonat. Po prezentaci projektu se má posoudit efektivnost budoucí stavební zakázky, případná rekonstrukce na etapy či úprava záměru, aby nebyl megalomanský. „Variant je více,“ uvedl náměstek. Městu ještě zbývá získat stavební povolení a vybrat generálního dodavatele. Soukromé pozemky pod Repre město vyřešilo a v katastru je už zapsané jako vlastník.

Zamčená budova je podle radnice v tak špatném technickém stavu, že ji nelze ani na přechodnou dobu otevřít například pro plesovou sezonu. Zavřené je i planetárium v kouli na střeše.

Záměr rekonstrukce kulturního domu nadále zpochybňuje občanská iniciativa Zachraňme mosteckou knihovnu, které vadí plánované stěhování městské knihovny do Repre. Za zachování knihovny v ulici Moskevská a za rekonstrukci jejího sídla bude 22. září od 17 hodin před knihovnou demonstrace. Petici proti stěhování podepsalo zatím 2400 lidí. „Ve svých aktivitách rozhodně nemůžeme ustat,“ řekl zástupce iniciativy Peter Dekastello. Náplň Repre podle něj nelze dělat na úkor knihovny, která má funkční budovu. S dalšími aktivisty poukazuje na to, že takových účelových objektů je v Mostě málo. Argumentují také tím, že radnice dosud neoznámila, co s budovou knihovny udělá po jejím vyprázdnění. Nevylučují, že zanikne demolicí jako vyklizené kino Zahražany.

Iniciativa zaslala v červnu otevřený dopis zastupitelům, aby za sebe či zastupitelský klub sdělili k záměru přemístit knihovnu do Repre své stanovisko. Politici se mají vyjádřit do konce července. Dosud reagoval jen opoziční klub Piráti a Zelení pro Most, který se stěhováním knihovny nesouhlasí. Na další odpovědi se čeká. „Chceme vědět, jaké stanovisko vlastně zastupitelé mají, protože záměr stěhovat knihovnu nemá oporu ve volebních programech,“ vysvětlil důvody rozeslání doporučených dopisů jeden ze dvou jejich autorů Libor Kudrna. Podle něj není fér, když se zastupitelé schovávají za rozhodnutí městské rady.

O přípravě rekonstrukce Repre zastupitelstvo dosud nehlasovalo samostatně, ale jen v rámci celého rozpočtu města či jeho střednědobého výhledu na léta 2020 až 2022, který počítal s náklady ve výši 550 milionů korun a zahájením stavby v tomto roce. Letošek ale padl.

Projekt Repre se chystá několik let. Vedení města nezvolilo doporučovanou architektonickou soutěž a upřednostnilo standardní výběrové řízení. Repre má být podle radnice moderním společenským centrem, ve kterém knihovna najde důstojné zázemí a veřejnost kvalitní služby včetně kina a restaurace