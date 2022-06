Panelák, ze kterého se s rodiči odstěhoval ve svých čtyřech letech, sice stále stojí, ale je prázdný a vyrabovaný. Bourá se vedlejší větší bytový dům, na který se jako malé dítě mohl koukat z druhého patra. Horal vítá, že odstraňování budovy láká k fotografování. „Je dobře, že to někdo dokumentuje. Za pár let by tomu nikdo nevěřil, co se tu vlastně stalo,“ povzdechne si.

Mezinárodní síť inovátorů ovlivňuje budování nového centra Janova

Jeho babička, sudetská Němka, žila ve starém rodinném domě kousek od místa, kde teď stroje rvou z odhalených ložnic kusy betonu. Tehdy ještě panelákové sídliště nestálo a svahu vládly ovocné sady. Ty později v éře socialismu ustoupily panelákům, do nichž se stěhovali i lidé z vesnic bouraných kvůli těžbě uhlí. Po privatizaci bytů začal Janov upadat a proměnil se v ghetto. Do oprav vylidněných činžáků plných odpadu a trosek se nikomu nechce. Stálo by to hodně peněz a výsledek by byl nejistý.

„Jezdím kolem každý den a stále nechápu, proč to nechali dovést do tohoto stadia. Před patnácti lety jsme proti tomu bojovali, ale stát na nás poslal policajty. Když tady byly demonstrace, ukázali jen pár fašounů, ne obyčejné lidi, kteří ghetto nechtěli. A jak to dopadlo, vidí všichni,“ říká Jakub a doufá, že některé udržované paneláky hrozícímu kolapsu sídliště odolají a lidi je zachrání před vysídlením.

Sídliště kontrastů

„Je to hnusnej pocit, ale já ten barák nezničil,“ svěřuje své dojmy z demolice bývalého bydliště další starousedlík, který si u večerky vedle základní školy zapálí cigaretu a s překvapivým výrazem civí na skupinu výtvarníků, jak zdobí dlouhou zeď svými graffiti. Zatímco ve spodní části sídliště mizí panelák, o pár set metrů výš chtějí dát streetartoví umělci najevo, že Janov dál žije kulturou. Je to součást druhého ročníku Ghettofestu, který organizuje neziskovka MY Litvínov a který se náhodou strefil do termínu demolice. V sídlišti je to nezvyklý kontrast.

„Přijel jsem na pozvání pořadatelů, které jsem chtěl podpořit. S kámošem budeme vytvářet něco ve stylu sci-fi. Možná to ještě zítra budeme dodělávat, protože většinou pracujeme až dvanáct hodin,“ říká se sprejem v ruce 40letý Kem. Přijel kvůli tomu z Prahy, ale pochází z Mostu, kde má graffiti u Stovky a pod nemocnicí. K Janovu má blízko – žil tu jeho strejda a babička bydlela v nedalekém Hamru. Kem se graffiti neživí, ale dělá ho ve volném čase. Povoláním je logistik.

Tvorbu na několika sídlištních zdech pozorují místní děti. „Tamhle jsem měla Barta Simpsona, ale pak ho přemalovali. Sprejovala jsem už hodněkrát. Graffiti máme na baráku dole pod Libuší, a to jsme dělali sami,“ tvrdí asi patnáctileté děvče u zábradlí obchodního střediska, odkud má výhled na umělce jako na dlani.

Petr Globočník pomáhá lidem z janovského ghetta postavit se na vlastní nohy

Spolek MY Litvínov uspořádal janovský fesťáček s přáteli ze Sousedského domu Libuše. „Druhý ročník Ghetto festivalu by měl na jeden den proměnit sídliště z vyloučené lokality na místo, kam za zábavou zajedou i přespolní,“ sdělila projektová manažerka Anna Wünschová. Návštěvníky v sobotu 25. června čekala pestřejší nabídka než při prvním ročníku. Kromě dopoledního graffiti byly na programu odpolední koncerty na malém pódiu v Libuši, kde vystoupili i mladí účastníci pravidelných janovských workshopů. Festival je součástí dlouhodobého projektu spolku, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund na rozvoj občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.

Bouraný panelový dům v ulici Gluckova (čp. 238–246) je druhým vybydleným objektem, který nechává město Litvínov odstranit. Soutěž na demolici vyhrála firma Speciální stavby Most. Veškeré práce, včetně revitalizace území, si vyžádají přes osm milionů korun. Demolice začala v pátek 24. června a město na ni získalo od státu přes tři miliony korun. Po úpravě terénu vznikne parčík se stromy, květinovou loučkou a záhonem trvalek.

Demolice paneláku v litvínovském Janově v sobotu 25. června, kdy se konal druhý ročník Ghetto festivalu.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

První dům, který nechalo město zbourat v roce 2020, stál ve stejné ulici. Na jeho místě roste tráva a alej. Další dům se má ještě letos zbourat v ulici Hamerská (čp. 277–282). Posledním vybydleným domem, který město získalo do svého vlastnictví za účelem demolice, je panelák v ulici Jiřetínská (čp. 265–270). Zastupitelé už schválili podání žádosti o dotaci. Radnice už má platný demoliční výměr.

Podle vedení města jsou opuštěné paneláky bezpečnostním i hygienickým rizikem pro obyvatele sídliště, a proto radnice čtyři domy z desítky volných koupila a zlikviduje je. Je to jedno z opatření, jak sídliště udržet a rozvíjet. „Působí zde městská policie, asistentky prevence kriminality, sociální služba První krok. V Janově je také služebna Policie ČR. V minulých letech se do zvelebení sídliště investovaly miliony korun a přes letní prázdniny projde základní škola rekonstrukcí,“ uvedl místostarosta Karel Rosenbaum.