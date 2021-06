Demolice zchátralých pavilonů zrušené 17. ZŠ na mosteckém sídlišti Liščí Vrch (Sedmistovky) začne v červenci. Deníku to potvrdil primátor Jan Paparega. Reagoval tak na obavy některých obyvatel, že prach, azbest a hluk naruší vyučování a zdraví žáků v sousední 18. ZŠ, která je s bývalou 17. ZŠ částečně stavebně propojena. „K předání staveniště dojde v červnu, kdy však začnou pouze přípravné práce, které nijak nezasáhnou do výuky a neohrozí bezpečí dětí,“ sdělil primátor.

Přípravu je podle něj třeba začít s dostatečným předstihem, protože bourání budov se musí zvládnout během letních prázdnin, kdy školáci z 18. ZŠ budou pryč. „Nikdo se nemusí ničeho obávat. Vše je koordinované tak, abychom neohrožovali ani obyvatele přilehlých domů,“ dodal primátor.

K technologickému postupu se vyjadřoval i inspektorát práce. Stavba musí být zabezpečena, s čímž počítá i vedení 18. ZŠ. „My se toho nebojíme, naopak vítáme, že v naší blízkosti nebudou dlouhodobě prázdné a nevyužívané budovy,“ řekla ředitelka Jana Kropáčková. V pondělí je další koordinační schůzka se stavebníkem a v následujících dnech by mělo začít vyklízení prostor 17. ZŠ. Pokud to bude nutné, mohla by 18. ZŠ vyhlásit v červnu několikadenní ředitelské volno.

Demolicí uvolněná plocha se zarovná, zatravní a město si ji ponechá jako stavební pozemek pro plánovaný několikapodlažní parkovací dům. Ještě letos má radnice vyhlásit veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace. „Lidé v Sedmistovkách si stěžují na nedostatek parkovacích míst, ale pro nová už není prostor. Parkovací dům chceme samozřejmě řešit tak, aby sídliště nehyzdil,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol. Diskutuje se například o rozsahu kácení zeleně a o příjezdech, které by mohly být z ulice Okružní i z vnitřku Sedmistovek. Náklady na výstavbu parkovacího domu se zatím odhadují na 80 milionů korun. Radnice se pokusí sehnat dotaci, aby měla dost peněz na celý projekt, případně rozhodne o jeho rozdělení na dílčí stavby. Jako první by se pak udělalo klasické nezastřešené parkoviště s možností nástavby v dalších letech. „Není to levná záležitost,“ vysvětlil náměstek možnou etapizaci výstavby.

O budoucnosti tzv. brownfieldu 17. ZŠ se diskutuje už několik let. Části obyvatel je to jedno. „Lidi v Sedmistovkách jsou spíše laxní a nezajímá je dění kolem. Probudí se, až když přijedou bagry,“ sdělila žena, která u školy bydlí. Sama nemá na chystané změny vyhraněný názor. „Je to tak půl na půl. Parkování je tu šílené, ale zase bych nechtěla, aby mi kvůli parkovacímu domu jezdila další auta pod okny,“ svěřila se. Někdo z města už podle ní v květnu obcházel byty a lidi se záměrem seznamoval. „Byli i u nás. Podle mě je to prevence, aby nebyly petice,“ dodala.

Demolici objektů bývalé 17. ZŠ zajistí firma Speciální stavby Most, která radnice zaplatí 5,8 milionu korun bez DPH. Byla to nejnižší cena z nabídek pěti společností, které radnice letos v únoru oslovila. Projekt demolice je z roku 2017.

Areál 17. ZŠ vznikl na panelákovém sídlišti koncem 80. let. Školu zrušilo v roce 2005 městské zastupitelstvo v rámci optimalizace sítě základních škol, kterým ubývali žáci. Většina rozpuštěných třídních kolektivů přešla na sousední 18. ZŠ. Záměr demolice 17. ZŠ se před lety objevil v zásobníku projektů Strategického plánu rozvoje města. Bourat se mělo za 34 milionů korun a město chtělo získat dotaci z programu Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.

Prázdný komplex se nepodařilo dlouhodobě pronajmout a od roku 2016 ani prodat za 17 milionů korun. Sešlo i ze záměru udělat ze školy dočasné sídlo mostecké státní policie, která chystala rozsáhlou rekonstrukci své centrály u nádraží.

Dalšími zrušenými školami v Mostě jsou 16. ZŠ (rok 2012), 2. ZŠ (2004), 9. ZŠ (2003), 13. ZŠ (1997), 12. ZŠ (1993) a 6. ZŠ (1989). Ve většině z nich jsou střední školy, v jedné je vysoká a v další mateřská škola a Středisko volného času. Město Most má celkem 11 základních škol.