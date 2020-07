Demolicí opuštěných objektů u vlakového nádraží v Litvínově začala dlouho očekávaná výstavba autobusového terminálu. Kvůli plánovanému parkovišti pro osobní auta, které bude součástí moderního přestupního uzlu, těžká technika zbourala i městem vykoupenou bývalou restauraci Jáva. Suť z oploceného prostranství odváží pryč nákladní vozidla.

Terminál nahrazující zastaralou autobusovou stanici z roku 1957 se bude stavět na etapy. Práce mají skončit v příštím roce, kdy se očekává největší dopravní omezení kvůli úpravě přilehlé ulice Mostecká s chodníky, silnicí a tramvajovou dráhou. Městský projekt navazuje na státní rekonstrukci a elektrifikaci železniční trati Litvínov Oldřichov u Duchcova, při které na litvínovském vlakovém nádraží vzniklo nové nástupiště s informačním systémem.

„Je to bezvadné,“ pochválila probíhající změny v dopravě 71letá patriotka Zdeňka Frühaufová, která jela včera do Ústí nad Labem. Kvůli výluce vlaků na vylepšované trati musela sice zvolit náhradní autobus, ale ocenila snahu region víc propojit a zvýšit komfort cestujících. „Hlavně aby se nemuselo tolik přestupovat,“ uvedla seniorka. Z Litvínova je už přímé vlakové spojení i do Děčína a po dokončení obou investic bude pohodlné také přecházení mezi nádražími. „Kdysi jsme tu celá léta chodili přes bláto a štěrk,“ dodala Litvínovanka.

Radnice nechá v terminálu vybudovat zastřešená bezbariérová nástupiště, chodníky, odstavné plochy pro autobusy, LED osvětlení, informační systém, přechody pro chodce, vysadí zeleň a instaluje cykloboxy.

Výstavba autobusového nádraží za 64 milionů korun je nejrozsáhlejší akcí, kterou letos radnice zahájila a na niž získá dotaci. Ještě nedávno se město soustředilo na bourání vybydleného paneláku v Janově, kde se teď už jen drtí suť. „V září se začne uvolněný prostor po paneláku zavážet zeminou a vysadí se alej stromů,“ sdělila mluvčí radnice Jitka Pavlíková.

Další velkou investicí má být na podzim bourání mostu nad ulicí Mezibořská, kterou z ulice Podkrušnohorská překlene nový most. Stát může uhradit až 96 milionů korun, ale konečná cena dosud není známa, protože město Litvínov ve veřejné soutěži ještě vyhodnocuje nabídky stavebních firem. Ty se mohly o strategickou zakázku ucházet do 9. července. Zadání tendru počítalo s celkovými náklady ve výši 146 milionů korun.

Také sousední Most chystá řadu dopravních projektů. Jedním z nich je zřízení nového autobusového nádraží pro meziměstské spoje, které by ale mělo být menší a levnější než litvínovské. Mostecká radnice v květnu uzavřela smlouvu na zpracování studie proveditelnosti v hodnotě přes 300 tisíc korun. Projektant má do konce tohoto roku vyřešit umístění stavby do vybrané lokality. Tou je volná plocha u vlakového nádraží, kde se má rozšířit současný přestupní terminál sloužící hlavně MHD. Na výkupu starého a nevyužívaného autobusového nádraží v sousedství se radnice se soukromým vlastníkem nedohodla.