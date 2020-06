Pamětníci z Mostecka nemají demolice rádi. Nezapomněli, jak kvůli uhlí zmizelo historické město Most a jak tisíce lidí musely za totality opustit i okolní vesnice. Mnozí tehdy našli nový domov na vznikajícím sídlišti Janov. Teď ale stroje ukrajují i z něj. Ne kvůli těžbě, ale sociálním problémům.

Není divu, že se 78letý Antonín necítí příjemně, když sleduje v ulici Gluckova bourání prvního vybydleného paneláku. „Je mi z toho smutno,“ svěřuje se senior. S tím, že Litvínov chce v příštích letech zbourat v Janově další tři prázdné paneláky, sice souhlasí, ale budoucnost Janova nevidí příliš optimisticky. Hovoří spíše o přežívání, protože zlepšení soužití s romskou komunitou je podle něj málo pravděpodobné.

Demolice oplocené budovy, která potrvá několik týdnů, otevřela nezahojené rány. Lidé v Janově se přou, zda úpadek sídliště zavinili liknavé úřady, vandalští přistěhovalci, neteční zákonodárci, nebo neschopní vlastníci. „Byli to banditi!“ glosuje chaos po privatizaci invalida, který u plotu nahlas komentuje změny v Janově. „Kdysi to bylo nejhezčí sídliště v republice. Tady bydleli samí pohlaváři,“ dodává.

Klid na život jako dřív by potřebovala 69letá Eva, která zlatou éru zažila, ale teď bydlí v chátrajícím domě vedle bouraného paneláku. „V Janově jsem 41 let a zůstanu, dokud mě nevyhodí,“ říká. Už jednou se musela stěhovat kvůli krachu bytové správy a podle ní se to může opakovat, protože stále žije v zanedbané části sídliště. „Tady se do bytu nevyplatí investovat vlastní peníze. Je to jen na vymalování a utírání prachu,“ tvrdí. Patří k Janovanům, kteří by raději viděli opravu paneláku, ne demolici.

Co se opravilo, brzy bylo zase zničené

S takovými názory nesouhlasí zastupitel, starousedlík a člen osadního výboru Petr Bucha. Je naopak rád, že zdevastovaný objekt zmizí. „Je zapotřebí ho zlikvidovat. Zbavíme se jednoho z domů, kde se scházejí feťáci a zloději,“ vysvětluje. Místní zkušenosti podle něj ukázaly, že rekonstrukce by se městu nevyplatila. To, co se v rizikové části sídliště v minulosti opravilo, bylo obvykle brzy poškozené.

V Janově je desítka prázdných budov. První demolici chodí sledovat a fotit skupinky lidí. Ulice je neprůjezdná a oklikou jezdí i MHD. Stavební práce stojí skoro osm milionů korun, z toho půlku městu uhradí stát. Volný prostor vyplní zeleň.

Podobný demoliční projekt chce ještě letos zrealizovat město Most, které minulý týden vyhlásilo veřejnou zakázku na zbourání zdevastovaného bloku 3 na sídlišti v Chanově. I v tomto případě se počítá s dotací od ministerstva pro místní rozvoj. „Výše příspěvku činí 50 procent z celkových nákladů stavby,“ uvádí mluvčí radnice Klára Vydrová.

Cena demolice se odhaduje na víc než 7,7 milionu korun, ale rozhodne o ní soutěž firem. S vítězem zakázky chce Most podepsat smlouvu v červenci a bourání by pak začalo v srpnu. „Celý prostor bude upraven zeminou a zatravněn,“ píše se v zadání soutěže. Blok 3 je prázdný a v havarijním stavu. Vstup do něj je zakázán. Loni schválenou výstavbu prvního kontejnerového domu radnice odložila na příští rok kvůli potížím s inženýrskými sítěmi.