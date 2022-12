Otázka prestiže

Historicky poprvé se elektricky a bez přestupu svezl až do královského města starosta Kadaně Jan Losenický. “Skutečnost, že jsme se stali součástí páteřní linky napříč Ústeckým krajem, má pro nás hlavně symbolický význam. Je to otázka prestiže,” poznamenal starosta. “Je to podobné jako s autobusovým spojením, které teď máme přímo do Prahy, zatímco dříve se muselo přestupovat v Chomutově. Do té doby to lidé brali tak, že chybí spojení s Kadaní. Podobné je to i s vlakem,” doplnil Losenický.

Odbočka z Prunéřova do Kadaně byla elektrifikovaná na základě objednávky Ústeckého kraje. Přímé osobní vlaky díky tomu budou spojovat Děčín, Ústí nad Labem, Most, Chomutov a další města na Podkrušnohorské magistrále přímo s centrem Kadaně. V pracovní dny budou jezdit zhruba každou hodinu a o víkendech po dvou hodinách.

RegioPantery Českých drah nabízejí pohodlné cestování. Vybavené jsou klimatizací, audiovizuálním informačním systémem, mají palubní wi-fi síť a elektrické zásuvky pro nabíjení cestovní elektroniky, jako jsou mobily, tablety nebo notebooky. Jsou bezbariérové, takže je snadno využívají cestující na vozíku, s kočárky nebo senioři a rodiny s malými dětmi. Ve vlaku je také dostatek místa pro pasažéry, kteří cestují za sportem a převážejí s sebou lyže či kola.