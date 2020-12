Pomoct charitě ve městě. A lidem co nejvíc zjednodušit dar tak, aby bez zprostředkovatelů zamířil přímo tam, kde je potřeba. To byla motivace „ajťáka“ Martina Aichlera z Litoměřic a jeho přátel z coworkingového prostoru Litohub. Na výlepové plochy po městě rozvěsili plakáty s popisky organizací potřebujících konkrétní pomoc na konkrétní projekty. U nich je QR kód. Pokud ho člověk naskenuje chytrým telefonem, může v internetovém bankovnictví rychle přispět libovolnou částkou.

„Tento způsob dárcovství jsem ještě neviděl. Chtěli jsme to zkusit. Je to ale zaměřeno na technicky schopnější lidi,“ uvědomuje si Aichler omezení jinak originálního nápadu. Jako první ho nadšenci otestovali na organizaci Fokus, která pomáhá lidem s duševním onemocněním, Lize proti rakovině a Centru pro náhradní rodinnou péči. Plakáty jsou prvním krokem k chystanému webu. Mapovat má spolky, které pomáhají a samy potřebují pomoc od drobných dárců.

Prakticky bezkontaktní způsob charity uvedli Aichler a spol. v život během prosince. Od lidí z mnoha charitativních organizací zní, že právě během předvánočního času se jim schází nejvíc darů na potřebné. I proto, že lidé si příspěvky propisují do daní, potřebují to udělat do konce roku a vzpomenou si až v prosinci. Přispívají také firmy.

Důležitou součástí předsváteční charity bývají i podpůrné akce ve veřejném prostoru. Například litoměřický hospic svatého Štěpána pořádá Živý betlém se zvířátky. Schází se u něj spousta lidí s dětmi a přispívají andílkům, potažmo hospici do kasiček. Letos akce proběhla před Štědrým dnem v omezených podmínkách proto, aby se tu kvůli známým okolnostem nesetkalo moc diváků najednou.

Rozsviťme hvězdu pro hospic

Touto akcí vrcholí tradiční předvánoční kampaň Rozsviťme hvězdu pro hospic. Tam letos od výtěžku přímo z betlému příliš nečekali. Ale jinak rozhodně nevěšeli hlavy. „Byli jsme naopak překvapeni, že jsme už před Vánoci měli přes půl milionu. Loni jsme měli v této fázi kolem 450 tisíc. Myslím si, že lidé, kteří nás už dlouho znají, letos posílají i trochu víc, když můžou,“ říká Zuzana Legnerová z hospice. Ten letos investoval do složenkové kampaně, se kterou měly dobré zkušenosti jiné hospice: po severních Čechách nechal ten litoměřický roznést 25 tisíc obálek se složenkami. Lidé z hospice se k tomu rozhodli tak trochu i preventivně kvůli obavám, že koronavirus zamává s tradiční štědrostí, což se ale nepotvrdilo.

Úplně bezkontaktním způsobem nejspíš nakonec proběhne největší tuzemská charitativní akce, která je neoddělitelně spojená s „terénem“. Řeč je o lednové Tříkrálové sbírce. O roztomilých děckách převlečených za Kašpara, Melichara a Baltazara, jak píšou křídou na dveře domácností nebo firem zkratky svých jmen, si po Novém roce velmi pravděpodobně můžeme nechat jen zdát. Lidé z obavy před nákazou raději neotevřou, zaměstnanci budou doma na home-office, školáci na distanční výuce. „Motto tří králů zní: každá koruna pomáhá. Vhoďte ji letos do on-line kasičky,“ vyzývají virtuální koledníci na webu sbírky. Její organizátoři přitom ještě na podzim zvažovali i tradiční kontaktní formu, zároveň se ale už připravovali na nutnost uspořádat vše pouze on-line.

Jestli sbírka s dvacetiletou historií pokoří rekord 130 milionů, které lidé v ČR loni nasypali do 25 tisíc pokladniček, je v tuto chvíli s otazníkem. Letos přitom byli Češi štědří i v případě podobných sbírek většího, celorepublikového formátu. Jak přesně dopadlo Konto Bariéry, budou v nadaci vědět až s uzávěrkou a auditem zkraje nového roku. Ale už teď si jsou skoro jistí, že to navzdory těžším časům dopadlo podobně jako v předchozích letech. „Můj dojem je, že je to dobré, že lidé před Vánoci přispívali, že se vybralo na všechny akce, které jsme dělali,“ potvrzuje Sandra Štefaniková z Nadace Charty 77. Ta má ke konci roku za sebou třeba úspěšnou listovní kampaň na elektrický vozík pro chlapce po encefalitidě i reklamní spoty na České televizi, vyzývající diváky k zasílání dárcovských esemesek.

Dobrý anděl už osmým rokem dělá před Vánoci kampaň s jednou ze soukromých televizí. „Průměr byl předtím kolem osmi tisíců nových dárců za kampaň. Říkali jsme si, že když to letos bude polovina, bude to super. Ale je jich s koncem roku dokonce přes osm tisíc,“ je spokojená Zuzana Vítková z nadace.

Dobří andělé, mezi nimi i ti z Ústeckého kraje, nedávno podpořili také rodinu z Podbořanska. Její poklidný život narušila vážná nemoc dnes sedmileté Magdalenky, které diagnostikovali lymfoblastickou leukémii. Léčba nebyla snadná, a to ani finančně. Maminka Veronika byla na rodičovské dovolené a pětičlennou rodinu živil tatínek. Naštěstí jí začali přispívat Dobří andělé. „Nikdy nepřestaneme děkovat a být vděční všem, kteří nám pomohli projít nelehkou cestou k uzdravení naší Magdalenky,“ děkuje její maminka.