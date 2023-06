Mostecký stavební úřad řeší žádost soukromého investora o vydání povolení na výstavbu dvanácti rodinných domů v lokalitě Benedikt východ. Jedná se o parcely v ulicích Mátová, Tymiánová a Šafránová nedaleko jezera Benedikt a Vtelna.

Lokalita Benedikt východ v Mostě v roce 2021. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Uvedená informace o rozvoji Mostu vyplývá z oznámení na úřední desce. Rodinné domy budou podle dokumentace samostatně stojící zděné stavby o půdorysu ve tvaru písmene T a se dvěma byty velikosti 1+4. Domy jsou v plánu nepodsklepené, s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou. „Celková výška rodinných domů je šest metrů,“ uvádí se v oznámení.

Mapka s plánovanou výstavbou dalších domů v lokalitě Benedikt východ.Zdroj: Město Most

V každém bytě bude chodba, obývací pokoj s kuchyní, tři pokoje, WC, koupelna a technická místnost. Zdrojem tepla pro podlahové topení bude venkovní tepelné čerpadlo vzduch voda v kombinaci se solárními kolektory.

Bílá pláž v Mostě. Novinka vznikla na Benediktu. Jezero má letos kulatiny

Městu Most, kde většina lidí žije v panelácích, klesá od 90. let minulého století počet obyvatel. Důvodem je přirozený úbytek a stěhování do jiných obcí. „Dochází k odchodu především kvalifikovaných a movitějších obyvatel. K úbytku dochází rovněž v kategorii mladých lidí, kteří z města a regionu odchází za studiem," uvádí Strategický plán rozvoje města Mostu na období 2021 - 2027.

Pro Most je typická vysoká koncentrace obyvatel v panelových sídlištích, nedostatek trvale žijících obyvatel v centru a nedostatečná nabídka různých typů bydlení. V posledním desetiletí se nejvíce rozvíjí výstavba rodinných domů na okraji Mostu, například u Benediktu a ve Vtelně.

Tisíce lidí u jezera v Mostě. Závod dračích lodí přinesl rekord. Budou i v září

Jedním z hlavních témat je řešení kvality bydlení v sociálně vyloučených lokalitách. Novým tématem je plánovaná výstavba nové městské čtvrti u jezera Most v druhé polovině tohoto století.