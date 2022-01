Po dálnicích D8 Praha – Ústí nad Labem, D7 Praha – Chomutov je dálnice D6 Praha – Karlovy Vary – Cheb třetí, která vede přes region. Ve směru od Prahy aktuálně končí u Krušovic, výstavbou tří úseků v celkové délce dvaceti kilometrů se souvislý úsek dostane na hranice Ústeckého kraje. Na jaře 2022 by se měla rozjet výstavba dálnice u Krupé, ve druhé polovině roku pak u Hořesedel a Hořoviček.

Zdroj: Deník

Součástí výstavby obchvatu Hořoviček bude i přestavba jesenické křižovatky, v jejímž rámci na trase I/27 Most – Plzeň vyrostou dva kruhové objezdy. Právě na této silnici se letos zahájí stavba obchvatu Žiželic na Žatecku. Respektive začne rozsáhlý geologický průzkum, na jehož základě se vyprojektuje a postaví most přes údolí potoka Hutná. Řidiči by se poprvé po obchvatu této vesnice se čtyřmi stovkami obyvatel měli projet v roce 2025. Obyvatele Žiželic trápí negativní jevy plynoucí z frekventované silnice I/27 Most – Plzeň dlouhodobě. Počet aut projíždějících obcí roste také v souvislosti s rozvojem blízkých průmyslových zón Triangle a Joseph. „Na obchvat čekáme dlouhé roky, těšíme se, až bude hotový,“ řekla starostka Žiželic Helena Makuková.

ŘSD v Ústeckém kraji letos plánuje také přestavbu dvou křižovatek do podoby kruhových objezdů směřující ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Stavět se mají v místech křížení silnice I/15 a Terezínské ulice v Lovosicích a v Krásném Březně v Ústí nad Labem na silnici I/62 ve směru na Děčín na křížení s ulicemi Podmokelská a Pekařská.

Ředitel ŘSD: Po celé dálnici D7 bychom se měli svézt v roce 2027 nebo 2028

V letošním roce chce ŘSD zahájit také významnou stavbu u Nového Boru a Svoru. Mezi Děčínem a Libercem tam vedou v jedné trase frekventované silnice I/13 a I/9, v plánu je rozšíření stávající dvouproudové silnice na čtyřpruh. „Realizace zajistí bezpečnou a plynulou dopravu na tomto zatíženém úseku,“ informovalo ŘSD. Tři a půl kilometru dlouhá „dálnice“ má být uvedena do provozu v roce 2024, na kraji Svoru vnikne kruhový objezd. Na něm začne obchvat této obce ve směru na Rumburk, který se má začít stavět v roce 2023.