Kvůli riziku dopravních nehod na rušné páteřní silnici I/27 mnozí cyklisté raději volí klikaté objížďky po značených cyklotrasách s různým povrchem, což například pro rychlou a bezpečnou cestu do práce není ideální. Souvislou cyklostezku mezi oběma městy by uvítali i sportovní nadšenci a turisté.

„Když jedu z Litvínova do Mostu, tak jedu přes Louku u Litvínova a pak přes Mariánské Radčice, kde se napojím na silnici, která vede na Braňany, a z ní potom odbočím k jezeru Most, kde už je cyklostezka do Mostu. Tudy je to pro mě nejlepší. Na hlavní silnici mezi Mostem a Litvínovem nechci riskovat. Řidiče to rozčiluje, když tam vidí cyklistu, protože mu musí dávat nějaký odstup,“ řekl na cyklostezce u jezera Most 70letý Jirka z Litvínova.

Město nekoupí Jaltu u hokejky. Cena a stav budovy radnici odradily

Dodal, že potkává hodně cyklistů, kteří po této trase jezdí a někteří ji využívají k výjezdům do Krušných hor. Centrální cyklostezka, která by stejně jako silnice I/27 a tramvajová trať vedla středem okresu od jihu k severu, by však podle něj ekologickou dopravu ještě víc zatraktivnila.

Město Most nechá prověřit, co by bylo pro cyklodopravu v této části okresu nejlepší. Radní začátkem listopadu schválili podání žádosti o dotaci na studii proveditelnosti cyklostezky Most – Litvínov. „Město má možnost sáhnout si na dotace na přípravu tohoto typu dokumentace. Studie ukáže, kde bude cyklostezka nejlépe proveditelná a zda by se mělo pokračovat další projektovou přípravou,“ sdělila mostecká radní Jana Falterová Zudová, která se specializuje na oblast dotací. Podle radní zároveň probíhají jednání s Ústeckým krajem kvůli koordinaci záměrů, které se týkají rozvoje cyklodopravy na Mostecku.

Například u návrhu zřídit cyklostezku Most – Litvínov se mají zohlednit hlavní skupiny cyklistů – ti, co chtějí jezdit rekreačně, i ti, co by rádi jezdili na kole do zaměstnání. „Cyklostezka z Mostu do Litvínova by se mi líbila. Bylo by super mít tu další trať mimo rušný automobilový provoz,“ řekl cyklista Jaromír Vycpálek z Mostu. Do Litvínova na kole zatím vůbec nejezdí, protože preferuje dostupnější České středohoří. Pokud se ale spojení do sousedního města zlepší, bude mít podle svých slov další možnost vybrat si kam jet.

Zdroj: Martin Vokurka

Kromě přímé silnice I/27 a okliky přes Mariánské Radčice se dá na kole mezi Mostem a Litvínovem jezdit po cyklotrase vedoucí přes Růžodol nebo lze využít delší trasu přes Komořany a Horní Jiřetín.V budoucnu se má síť cest pro cyklisty rozšiřovat a propojovat. Už v příštím roce by se měla začít stavět obousměrná asfaltová cyklonaučná stezka na výsypkách v okolí Mostu, která bude dlouhá přibližně 15 kilometrů a široká tři metry. Cesta spojí Souš, Ressl, Čepirohy, hipodrom a golfové hřiště a budou ji lemovat odpočívadla a informační cedule. Čeká se také na studie proveditelnosti cyklostezky Most - Bílina a propojení cyklotras okolo jezera Most.