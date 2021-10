Známý cyklista z Mostu musel dýchat. Překvapilo ho, jací policisté ho zastavili

/FOTO/ „Dobrý den, pane řidiči. Pil jste před jízdou alkohol? Ne? Dobře, ověříme si to dechovou zkouškou.“ S těmito větami se setkal téměř každý, kdo řídí auto. Občas musí při policejní kontrole dýchat i cyklisté. V sobotu odpoledne to potkalo i nestora mostecké cyklistiky Jaroslava Hrubého. Ovšem kdo ho u Výškova na Lounsku zastavil, ho překvapilo. Byli to totiž příslušníci Veřejné bezpečnosti jako vystřižení z osmdesátých let 20. století.

Na Jaroslava Hrubého čekala v sobotu odpoledne u Výškova netradiční policejní kontrola. | Foto: Deník/Petr Kinšt

„Dost mě to překvapilo, nečekal jsem to,“ reagoval Hrubý. Samozřejmě šlo o nahranou situaci. Jednalo se o žert kamarádů v rámci oslav jeho 66. narozenin. Jaroslav Hrubý je jedna z nejvýraznějších tváří mostecké cyklistiky, pořadatel několika velkých sportovních akcí ve městě, vede oddíl KL sport Most. „Jeho snem bylo se při 66. narozeninách projet po legendární americké silnici Route 66. Bohužel kvůli covidu se do USA nedostal, tak jsme vyrazili na 66 kilometrů dlouhou cyklistickou vyjížďku kolem Mostu a Jardovi jsme na ní připravili pár překvapení,“ prozradili jeho kamarádi. Přibližně tři desítky cyklistů zavedla cesta i na Lounsko a právě u Výškova na ně čekala recesistická zastávka. Vše bylo jak za starých časů. Auta, uniformy i trubičky s pytlíkem, které při nadýchání alkoholu zezelenají. Sbírka za miliony. Sběratel z Lounska má desítky starých aut a motorek Přečíst článek › Oněmi příslušníky Veřejné bezpečnosti byli Jindřich Kabourek z Hříškova na Lounsku a Jaroslav Hurt z Kroučové na Rakovnicku. Oba jsou vášniví sběratelé starých aut, v jejich sbírkách nechybí ani ta stará policejní v dobovém žlutobílém provedení. Kabourek přijel tatrou z roku 1973, Hurt Škodou Favorit z roku 1989. „Přesně v takovém autě jsem kdysi ve službě jezdil,“ zavzpomínal Hurt. U Sboru národní bezpečnosti a následně u Policie ČR pracoval v letech 1987 až 2001, nejprve v Praze, pak v Rakovníku. Svého favorita si do provedení Veřejné bezpečnosti předělal. „Koupil jsem ho od původní majitelky za pytel žrádla pro psa,“ přiblížil. Jeho sbírka čítá 19 starých škodovek. Jindřich Kabourek vlastní 24 motocyklů a 19 aut. Řada z nich je v policejním provedení. Třeba Jawa 350 typ 354 „Nanuk“, motocykl ze začátku 60. let určený pro tehdejší dopravní orgány Sboru národní bezpečnosti. Má také policejní Škodu 1202. „Ta jezdila v Kralovicích na Plzeňsku. Tehdejší příslušník Veřejné bezpečnosti si ji koupil a já ji pak koupil od něj,“ popsal. Palivo ze slunce a vody. U Žatce se má vyrábět vodík Přečíst článek › S policejními auty několikrát natáčel filmy, nedávno vezl tři vozy pro potřeby filmařů do Bartolomějské ulice v Praze. „Můj furgon v barvách Veřejné bezpečnosti hrál už dřív také ve filmu o Václavu Havlovi,“ prozradil. Tyto žlutobílé skříňové avie byly nedílnou součástí různých demonstrací či dalších zásahů proti odpůrcům minulého režimu.