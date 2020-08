Mostecký deník a Ponte reports přinášejí rozhovor s nestorem mostecké cyklistiky Jaroslavem Hrubým.

Jaroslav Hrubý | Foto: reprofoto Ponte reports

Ten radí, ka kolo za pět tisí korun z hypermarketu raději zapomeňte a investujte do kvalitního a spolehlivého. Letošní rok mají prodejci kol žně, prodejny i sklady jsou téměř prázdné. Jak pomáhají cyklisté lidem s handikepem vrátit se zpátky do běžného života, a jak to vypadá do budoucna se závodem Extrem Bike Most se dozvíte v rozhovoru.