V centru může najednou pracovat nezávisle na sobě až 15 lidí. K dispozici mají stoly, židle, wifi, tiskárnu, toalety, kuchyňku, kávu a také zasedací místnost s velkým monitorem. Pronájem pracovního místa na jeden den od 7 do 19 hodin stojí 250 korun. Radnice ale nabízí i hodinový či měsíční tarif s možností nočního režimu či slevou pro lidi z podporovaných odvětví. V rámci zkušebního provozu si lze centrum vyzkoušet do 14. října zdarma. Během této doby jsou v COMO dny otevřených dveří.

První coworkingové pracoviště v Mostě vzniklo v roce 2019 v soukromém inovačním a vzdělávacím centru Bridge714 v ulici Brněnská vedle 3. ZŠ. „V rámci našeho coworku nabízíme celkem 15 míst, ale v případě většího zájmu můžeme kapacitu navýšit, protože jsme flexibilní a snažíme se trhu přizpůsobit,“ sdělila Lucie Smetanová z týmu Bridge714.

Tuto sdílenou kancelář s wifi navštěvuje obvykle pět až deset lidí denně. Většinou to jsou již zavedení živnostníci, lidé pracující v oblasti informačních technologií nebo matky podnikatelky, pro jejichž děti je v objektu herní koutek a chůva, což radnice nenabízí. Během pandemie covidu přicházeli do Bridge714 také lidé z home office, kteří neměli doma na práci dostatečný klid. Součástí zázemí je i kuchyňka nebo sprcha pro osvěžení po noční práci.

Jednodenní permanentka na jedno pracovní místo v tomto sdíleném prostoru od 7 do 18 hodin stojí 180 korun, měsíční je za 1 000 korun. Kdo chce mít nepřetržitý přístup do kanceláře, včetně noci, zaplatí měsíčně 1 500 korun. S příplatkem si lze zajistit větší soukromí a místa až pro šestičlenný tým.

Podobná centra jsou v Ústeckém kraji například v Ústí nad Labem, Litoměřicích či Novosedlicích.

Místo papírnictví

Mostecké COMO založila radnice na doporučení odborníků. Město se totiž ve svém strategickém plánu rozvoje zavázalo, že bude podporovat drobné podnikání a moderní trendy. Sdílené pracoviště vzniklo přestavbou a rozšířením prostoru bývalého papírnictví. Náklady i s vybavením dosáhly téměř dvou milionů korun.

Vstup do kanceláře z pasáže je pouze na čipovou kartu, kterou zájemce obdrží v turistickém informačním centru v přízemí radnice. Pasáž se v noci zamyká, takže mříž bude směnařům odemykat strážník sloužící nonstop v recepci radnice.

Do radničního coworkcentra nesmí děti ani zvířata, aby pracující nikdo nerušil. COMO nelze využívat pro prodej či prezentaci zboží, ale po domluvě s provozovatelem lze uspořádat v zasedací místnosti s vlastním vstupem workshop či školení. Pro využití služeb není nutný živnostenský list, takže prostor může v souladu s provozním řádem využít kdokoliv starší 18 let. Místo u stolu může například svému zaměstnanci uhradit firma, která potřebuje mít lidi na home office. Pokud si držitel karty vezme do centra další osobu, která nebude rušit ostatní, provozovatel to bude tolerovat. „Předpokládáme, že centrum budou využívat slušní lidé. Pokud narazíme na problém nebo na otázku, která nás nenapadla, budeme to řešit. Případně upravíme provozní řád,“ sdělila Mazurová.

Ceny v COMO

• Jednodenní tarif bez nočního režimu - 250 Kč (v nabídce jsou i zvýhodněné tarify pro 10 a více hodin)

• Měsíční tarif s nonstop přístupem - 1 790 Kč (v ceně je i uzamykatelný stůl a poradenství)

• Zlevněný inkubační tarif – 500 korun za měsíc pro studenty vysokých škol či lidi z podporovaných odvětví (ICT, robotika, biotechnologie, energetika, nanotechnologie, chemický průmysl a kreativní průmysl)

• Tisk dokumentů se platí zvlášť.

• Vstupní čipová karta, na kterou si lze dobíjet vybrané tarify, je za zálohu 100 Kč.