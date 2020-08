Bude dávek dost, málo, budou chtít všichni, bude někdo zásadně proti? Současně s vývojem vakcíny proti Covid-19 se rozdmýchává debata mezi zastánci a odpůrci očkování. Odpůrců mezi nejvíce ohroženými skupinami, tedy dětmi a seniory, zatím v Ústeckém kraji moc není. Jejich proočkovanost na různé nemoci je jedna z nejvyšších v Česku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Vyplývá to ze studie Ústavu zdravotnických informací a statistiky s názvem Zdraví 2030. Dokument uvádí, že například 77 procent všech dětí narozených v kraji mezi lety 2012-2018 dostalo vakcínu proti pneumokokové infekci. To je nejvíc z celé republiky. Celorepublikový průměr je nižší o dvanáct procent. S epidemií spalniček by v Ústeckém kraji rovněž problém být neměl, dětí je očkovaných téměř 90 procent. Prvenství si drží kraj i v proočkovanosti seniorů proti chřipce. „Ta dosahuje celorepublikově 21,8 procenta. V Ústeckém kraji je to 24,4 procenta,“ uvádí studie.