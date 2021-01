Jeden z nich se odehrál nedávno na Lounsku, upozornil na něj obyvatel obce. Na návsi se tam shromáždilo několik lidí, procházeli se také po vesnici. Jeden z nich byl ale pozitivní na covid-19 a měl být v izolaci, další lidé patřili mezi kontakty nakažených a měli trávit čas v karanténě.

I na dalšího nemocného s koronavirem, který nezůstal doma, upozornil telefonicky člověk bydlící ve stejné obci. „Žena, která byla pozitivně testovaná na covid-19, v době izolace nařízené hygieniky venčila v obci na Lounsku psa a pohybovala se mimo místo pobytu, které nahlásila,“ uvedla policejní mluvčí Jana Slámová.

Na Litoměřicku zase policisté prověřovali dva lidi, kteří nerespektovali karanténu. Chodili po obci, i když venku být neměli. Na Chomutovsku dorazilo oznámení na otce a dceru, oba vyrazili mezi lidi, zamířili do čekárny ordinace. „Přišli osobně do čekárny k lékařce, přestože věděli, že byli v blízkém kontaktu s osobou ze společné domácnosti, která byla s nemocí covid-19 v těžkém stavu převezena do nemocnice,“ popsala policejní mluvčí.

Podle policie a hygieniků není oznámení o porušování mnoho, ale čas od času je řeší. „Taková oznámení dostáváme. Měsíčně je to několik případů. Lidé volají na naši infolinku nebo na policii. Ve spolupráci s policií oznámení prověřujeme. Řešíme to několikrát do měsíce,“ uvedla pro Deník ředitelka správního odboru ústecké krajské hygienické stanice Irena Wolfová. Kolik pokut už v kraji rozdali, nechtěla upřesnit.

Podle zkušeností hygieniků se také občas stává, že se informace o porušování karantény či izolace nepotvrdí. Někdy je zcela vymyšlená, jindy si volající třeba jen myslí, že někdo nemoc má, že má být doma a není to pravda.

Lidé v kraji v drtivé většině nařízení dodržují, najdou se ale i výjimky. Pokud se porušení karantény nebo izolace prokáže, končí většinou udělením pokuty. Zpravidla v řádech tisíců korun. Hygienici mohou za přestupek dát pokutu až do výše 10 tisíc, ve správním řízení a při hrubých porušeních zákonů mohou udělit pokutu až tři miliony. Porušení izolace může v krajním případě skončit také vězením. Kvůli podezření ze zločinu šíření nakažlivé nemoci z nedbalosti hrozí nakažené ženě z Opavska, která si šla pro cigarety, až tři roky za mřížemi. Kriminalisté její případ prověřují, zatím ji neobvinili.