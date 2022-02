V době, kdy mají být děti ve škole, si asistentky prevence kriminality všimly dvou nezletilých bratrů, kteří se vydali nakupovat do místních potravin. Ani jeden neměl zakryté dýchací cesty. „Do školy prý nechodí, protože jeden má zánět zubu a druhý neštovice. Jejich verzi potvrdila i matka, děti prý poslala do obchodu, protože ona sama nemůže, vyšly jí pozitivně antigenní testy a čeká tak na výsledek PCR,“ popsala Jitka Pavlíková, mluvčí litvínovské radnice. „Že logicky ani děti nikam nemohou, protože jsou v karanténě, jí vůbec nepřišlo divné. Nehledě na to, že neštovice jsou také infekční nemoc,“ dodala.