Zatímco v době vrcholící jarní vlny leželo v nemocnicích v Ústeckém kraji s covidem-19 osm stovek lidí, z toho 150 na jednotkách intenzivní péče, ve čtvrtek to bylo 23 pacientů, z toho 8 intenzivních. V březnu přibývalo denně často přes tisíc případů, 3. června hygienici evidovali jen 19 nově nakažených. Je vyhráno? Situace je velmi příznivá, říkají odborníci. Ale pozor na indickou mutaci, varují.

Hygienici v minulých týdnech zaznamenali v kraji několik případů indické mutace, všechny pečlivě hlídali. „Jednalo se o lidi, kteří si nákazu přivezli z cest do Indie nebo Velké Británie. Odhalit se je podařilo díky testování po příjezdu. Byla nařízena přísná karanténní opatření, díky tomu se podařilo rychle zastavit šíření a ohniska uhlídat. Už jsou vyhaslá,“ uvedla krajská hygienička Lenka Šimůnková.

U nových případů v kraji nyní dominuje britská mutace, má ji většina pozitivních. V poslední době ale nových onemocnění covidem výrazně ubylo. V pondělí 31. května evidovali hygienici v regionu 45 nových případů, v úterý 34, ve středu 18, ve čtvrtek pak 19. „Evidujeme nyní jednotlivé případy, žádná větší ohniska v kraji aktuálně nemáme,“ pokračovala Šimůnková.

V okresech nyní denně přibývají zpravidla jen nízké jednotky případů. Ve čtvrtek 3. června byly dva nové na Lounsku, Teplicku a Litoměřicku. Tři na Děčínsku, Chomutovsku a Mostecku, na Ústecku čtyři. Hygienikům pomáhá preventivní testování. „Případy se nám daří odhalovat hlavně díky antigenním a následným PCR testům ve školách a firmách, následně může být pak někdo pozitivní i v rodinách,“ vysvětlila krajská hygienička. „Máme nyní ale ojedinělé záchyty,“ potvrdila.

Podle odborníků ještě úplně vyhráno není, „našlápnuto“ ale máme prý dobře. „Situace je příznivá. Musíme si ale dávat pozor na indickou mutaci. Pokud nedojde k jejímu rozšíření, bude to na dobré cestě. Musíme zůstat ostražití,“ připomněla Lenka Šimůnková.

Vyhráno rozhodně zatím nemají podnikatelé. Řada z nich přečkala těžké časy, další zkoušky je ale pravděpodobně ještě čekají. I když se řada opatření proti šíření koronaviru uvolnila a mohli otevřít, zákazníků mají stále méně než před startem pandemie. „Je to slabší. Nechodí ještě tolik lidí, na kolik jsme byli zvyklí předtím,“ řekla Renata Fürbachová z Rock Café Žatec. „Vracejí se pomalu. Někteří lidé se stále bojí, nechtějí se sdružovat. Další otravuje testování a někteří také zlenivěli a zvykli si kupovat pivo domů,“ myslí si.

Její slova potvrzuje také Jiří Štovíček z ústecké restaurace Na Rychtě. „Lidé jsou opatrní, není to jako před koronavirem. Zatím jsme na ani ne padesáti procentech předcovidové tržby. Pokud si někdo myslel, že lidé vezmou restaurace útokem, tak to se nestalo,“ svěřil se. „Pořád si také hodně lidí bere jídlo do krabiček, bojí se sdružovat. Je to zatím takové vlažné,“ dodal Šťovíček.

V kraji také pokračuje očkování proti koronaviru, v posledních týdnech výrazně zrychlilo. Dokončenou vakcinaci má v regionu 112 210 lidí, alespoň první dávku má k 3. červnu dalších 299 455 lidí. „Očkování má velkou zásluhu na tom, že se nám daří s koronavirem bojovat,“ je přesvědčená Lenka Šimůnková.

Podle odborníků očkování velmi výrazně snižuje pravděpodobnost nákazy, případně zmírní její průběh. Experti nyní vyzývají také mladší ročníky, které se někdy necítí koronavirem tak ohrožené, aby s vakcinací neváhaly. „Doporučuji očkování i mladým. Bohužel i mladý člověk může mít vážný průběh. A navíc tím chrání nejen sebe, ale i své rodiče a prarodiče,“ dodala krajská hygienička.