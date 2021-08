Zatím klidná, ale plná obav je současná koronavirová situace v Ústeckém kraji. Obav z možné podzimní vlny. V minulých dnech se objevilo menší ohnisko nákazy na Chomutovsku, další případy jsou ojedinělé, covid-19 se nyní šíří hlavně v rodinách. Odborníci také doufají, že promořenost a proočkovanost výrazně sníží sílu případného podzimního koronavirového útoku, vyzývají proto další lidi k vakcinaci. Obavy jsou hlavně z agresivnější varianty delta, hygienici jsou nyní při jejím výskytu přísnější.

„Deset pacientů z Ústeckého kraje bylo ve středu hospitalizováno na Infekčním oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, z toho tři na jednotce intenzivní péče. Do čtvrtečního rána jeden z těchto pacientů zemřel,“ informovala mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová.

Z těchto deseti nemocných jich devět nebylo očkováno. „Zkušenosti ukazují, že vakcíny chrání minimálně proti těžkému průběhu onemocnění. Současná situace by měla být výzvou pro všechny, kteří ještě vakcinaci proti koronaviru nepodstoupili, aby neváhali a vydali se do očkovacích center,“ apeloval primář ústeckého infekčního oddělení Pavel Dlouhý.

Od začátku pandemie evidují hygienici v Ústeckém kraji 124 060 případů koronaviru. Celkem 2 614 lidí, což je skoro tolik, kolik mají obyvatel například Vejprty, s covidem-19 v regionu zemřelo.

Nejhorší situace je aktuálně v Jihočeském kraji, ani tam ale není kritická, na Ústecku je stav ještě lepší. „Současná situace je klidná a moc si přejeme, aby to tak i vydrželo. Měli jsme jedno ohnisko v pracovním kolektivu na Chomutovsku, tam to bylo zhruba deset případů, jinak se ale jedná nyní spíš o ojedinělé výskyty a šíření v rodinách,“ uvedla krajská hygienička Lenka Šimůnková.

Aktuálně přibývá v regionu většinou do 10 nových případů denně, některé dny o něco více. V úterý 17. srpna to bylo 16 nakažených, další dny 6, 7, 7, 13, 9, v pondělí 23. srpna evidovali hygienici 10 případů, v úterý 4. V drtivé většině se jedná o nakažlivější delta variantu koronaviru.

Právě agresivnější varianty se hygienici obávají, a tak jsou přísnější. Zpřísnili parametry pro rizikové kontakty, tím je nově i ten, kdo byl s nakaženým kratší dobu než 15 minut a na větší vzdálenost než 2 metry. Karantény tedy nařizují častěji, netýkají se ale očkovaných. „Podle našich poznatků očkovaní v drtivé většině případů neonemocní, i když bývají v úzkém kontaktu s nakaženým,“ zmínila Šimůnková.

Odborníci opakují, že očkování chrání nejen před vážným průběhem koronaviru, pomáhá ale také zastavovat šíření nemoci. „Případů, kdy onemocní očkovaný, máme jen velmi málo. Několik málo lidí onemocnělo, když mělo teprve první dávku nebo byli krátce po očkování, ne vyžadovaných 14 dní. U plně očkovaných máme jen pár ojedinělých případů, očkování výrazně chrání. A průběh mají bez příznaků nebo lehký,“ řekla krajská hygienička.

Odborníci stále častěji upozorňují, že může přijít případná podzimní vlna koronaviru. „Na případnou podzimní vlnu se připravujeme, obáváme se jí. Strašně moc si ale přejeme, aby se tak nestalo. A pokud by přišla, doufáme, že díky proočkovanosti a promořenosti by případně nebyla tak velká,“ okomentovala krajská hygienička. „Kvůli novým mutacím se obávám další podzimní vlny, každý očkovaný je nyní dobrý. Každý očkovaný znamená úlevu pro nemocnice při případné další vlně. Pokud by se situace znovu zhoršila, ti, co se teď naočkují, nezatíží nemocnice,“ uvedl také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V Ústeckém kraji bylo ke středě 25. srpna vyočkováno 805 760 dávek vakcín proti koronaviru. Alespoň první dávku tam má 418 632 lidí, což je více než polovina všech obyvatel kraje včetně dětí do 12 let, které se neočkují. Dvě dávky dostalo 387 128 lidí. Přes 80 % lidí v regionu dostalo vakcínu firem Pfizer/BioNTech. „Bylo by lepší, aby proočkovanost byla ještě vyšší,“ přeje si Šimůnková.

Že proočkovanost ještě není dostatečná, si myslí také Pavel Dlouhý, primář ústeckého infekčního oddělení, kam míří pacienti s nejvážnějším průběhem nemoci. „Věřte očkování! Očkování je jediná cesta z této krize. Pokud se nebude očkovat, tak se toho nikdy nezbavíme a nikdy to neskončí. Účinnost vakcín je fantastická, mají úžasné výsledky. Je to naše naděje. Je to zázrak vědy a medicíny, jsem moc rád, že je máme, že je můžeme využít,“ podpořil vakcinaci Dlouhý.