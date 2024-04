Donedávna provozoval vlastní malý stand-upový klub Obejvák Comedy Room přímo u sebe, v mosteckém bytě. Vystupovali tam i Vtípečky a oblíbený komik Jiří Jakima z pořadů Na stojáka, Comedy Club, Stand-up Factory či K.O.MICI.

Teď by Pešan rád našel v Mostě vhodnější zázemí, kde by stand-up oslovil víc diváků a přilákal i další vtipálky, kteří by si své vystoupení mohli naostro vyzkoušet. „Momentálně hledám spíš kavárnu, hospodu nebo bar, kde by se pořádaly pravidelné večery a openmicy,“ sdělil Deníku 40letý Mostečan.

Openmic je místo pro nové vtipy a nové komiky. Představa je taková, že by se v Mostě dělal stand-up jednou za dva měsíce. V ideálním případě by vznikla místní komunita nadšenců, která by tuto uměleckou formu komediálního vystoupení vyhledávala. Podle Pešana smíchu není nikdy dost. „Potřebujeme ho víc a víc. Myslím si, že bychom se měli víc smát. Kór tady na severu. Je to tady věčně naštvaný a zachmuřený,“ řekl.