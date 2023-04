Od léta se nedostane ke své oblíbené přepážce na poště Standa z Mostu. Zruší mu ji v rámci restrikcí České pošty. „Je to škoda. Budeme muset chodit na hlavní poštu do centra, což je spádová oblast pro celou Stalingradskou,“ řekl Mostečan. Pobočka přitom podle něj funguje dobře a lidi jsou s ní spokojeni. „Chodí sem spousta důchodců,“ upozornil. Podle něj ale místní samospráva těžko něco změní, protože rozhodnutí přišlo shora.

Česká pošta v pátek 31. března zveřejnila seznam svých poboček, které v ČR zruší. Je tam i Most se třemi pobočkami a Litvínov se čtyřmi. V Mostě podle seznamu zaniknou pošty v ulici SNP, v nemocnici a v Albertu v ulici Velebudická, v Litvínově u Míru, v Chudeříně, v ulici Podkrušnohorská a v Záluží. Most si tedy bude muset od léta 2023 vystačit s třemi poštami (hlavní v ul. Moskevská, pobočka v Tesku a pobočka v Kahanu) a Litvínovu zůstanou jen hlavní pošta na náměstí Míru a pobočka v sociálně vyloučené lokalitě Janov.

Rušení poboček České pošty zasáhne Mostecko. Tady už dopis nepošlete

Mostečany překvapila hlavně likvidace pošty v nemocnici. „Když zruší pobočku v nemocnici, kam budou marodi chodit? Vždyť si nic nevyřídí. Je to takové nelogické, prostě pitomost,“ rozčílil se jeden ze seniorů. Opatření se dotkne i lékařů, sester a provozního personálu, který pobočku také využívá. „Je to hrozné. Nevím, co budu dělat. Na pobočce často odesílám dopisy i balíčky. Je lepší přijít sem, než se potom z práce táhnout s balíčkem do města na hlavní poštu,“ řekla zdravotnice, která v pátek na poště v nemocnici řešila korespondenci.

Pošta má v nemocnici v Mostě dlouholetou tradici. To, že se ocitla na seznamu poboček určených k zániku, zaskočilo i vedení zdravotnického zařízení. „Jediné, co k tomu nyní můžeme říct, je, že nás to mrzí, protože pobočku jsme vnímali jako službu pro pacienty, pro návštěvníky nemocnice a v neposlední řadě pro zaměstnance,“ sdělila Jana Mrákotová, mluvčí společnosti Krajská zdravotní, která nemocnici vlastní.

Chystané změny ovlivní i návyky obyvatel největších panelákových sídlišť v Mostě, kteří chodí na poštovní pobočku do hypermarketu Albert, kde je otevřeno i o víkendech. Podle oslovených Mostečanů se po zrušení této pobočky lidi přesunou do malé pošty v Kahanu. „Bude tam fronta jako blázen. Už teď tam bývá plno. Budeme asi muset chodit na hlavní poštu, ale tam je to taky většinou narvané,“ sdělila před Albertem klientka místní poštovní pobočky. Ocenila milé pošťačky a pohodu při vyřizování různých záležitostí. „Proto chodím do Alberta, jinde budu muset čumákovat hodinu,“ dodala s obavami, že bude hůř. „V Kahanu by měli zavést vaření kávy nebo půjčování deštníků, protože dovnitř se všichni lidi nevejdou,“ odhadla vývoj od léta. Jeden z obyvatel sídliště u Kahanu potvrdil, že i on očekává na poště v nejvytíženějších dnech extrémní nápor. „Už teď, když je výplata různých dávek, lidi stojí až ven a přes parkoviště,“ upozornil.

O rušení tří poštovních poboček v Mostě se primátor Marek Hrvol (ProMost) dozvěděl v pátek 31. března nejprve od médií a těsně poté z datové schránky radnice, která obdržela zprávu od pražského vedení pošt. „Vadí mi chaotický způsob komunikace,“ sdělil Deníku primátor, který nebyl o výběru tří poboček v Mostě předem informován. Před týdnem sice dostal z ministerstva vnitra dopis, ale ten konkrétní pobočky a ani jejich počet nezmiňoval. Sdělení obsahovalo jen obecné informace pro starosty o nutnosti změn v síti pošt v rámci celé ČR. Primátora ale v dopisu zaujala část, z níž vyplynulo, že upravit seznam vybraných poboček nebude zřejmě možné a města jsou postavena před hotovou věc. Informace v datové schránce navíc podle primátora obsahovala upozornění, že vybrané pobočky se naposledy otevřou v pátek 30. června.

Města na Mostecku nesouhlasí

Primátor už zveřejnil oficiální prohlášení, v němž oznámil, že město s uzavřením poboček v Mostě nesouhlasí. „Výběr poboček ke zrušení navrhla Česká pošta na základě detailních informací, která má k dispozici. Je proto nepravděpodobné, že by se seznam rušených poboček v tuto chvíli měnil. Pokusíme se však spojit s ostatními obcemi a městy v koordinaci s Ústeckým krajem a vyzvat Ministerstvo vnitra ČR k přehodnocení tohoto záměru,“ informoval Hrvol a dodal, že návrh vládního nařízení, které zrušení vybraných poboček umožní, bude vláda schvalovat pravděpodobně příští týden.

K protestu se připojuje vedení Litvínova. Rušení většiny pošt na správním území města radnici velmi zneklidnilo. „Je to ten nejhorší scénář, který mohl nastat a který jsem vůbec nečekala. To se ani nedá slovy vyjádřit, jak jsem rozhořčena,“ sdělila Deníku do telefonu starostka Litvínova Kamila Bláhová (ANO), když přebíhala z jednoho jednání na druhé. „Samozřejmě s tím nesouhlasíme, protože to není efektivní opatření, ale absolutní katastrofa,“ dodala. Podle ní dostupnost a kvalita poštovních služeb v Litvínově výrazně klesne a lidé budou naštvaní. Podle Bláhové státní instituce podcenily komunikaci s městy, rozhodují bez nich a v případě Litvínova nezohlednily jeho specifické potřeby.

„Most na tom není dobře, ale v Litvínově, tam je to úplně masakr,“ komentovala pro Deník chystané změny jedna ze zaměstnankyň pošty, která přijde o místo a přála si zůstat v anonymitě. O rušení poboček, včetně té své, se dozvěděla v pátek ráno z internetu. „Je to zvláštní, ale já jsem s tím počítala. Bylo mi jasné, že asi opravdu některé pobočky se budou rušit. Myslela jsem si ale, že udělají menší zlo,“ svěřila se. „Myslím si, že nevyhodili žádného vysoce postaveného manažera. Ruší ale stovky poboček. Je to fakt hrozné, protože skončí i pobočka v mostecké ulici SNP, kam chodí lidi ze Souše. Ti budou jezdit na hlavní poštu, takže dostupnost se rozhodně zhorší,“ řekla pošťačka. Co bude dělat dál, netuší. Doufá, že jí nabídnou nějakou pozici na jiném pracovišti, které se nezruší.

Česká pošta v pátek oznámila, že od 1. července zajistí dostupnost poštovních služeb podle nově platné legislativy a zruší po celé zemi celkem 300 svých poboček. „Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme,“ informoval Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty.

Klesá zájem o služby

Za posledních pět let klesl zájem o poštovní služby na pobočkách o 40 procent. Důvodem je digitalizace a rostoucí zájem o on-line prostředí. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) proto upravil parametry rozložení poboček ve svých normách. Nově tak každá obec s počtem obyvatel nad 2 500 nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří. V pobočkové praxi České pošty to znamená, že z nynějších 3 200 pošt bude po změně legislativy 300 nepovinných a ty Česká pošta z ekonomických důvodů zruší bez náhrady. Tyto informace státní podnik zveřejnil s vědomím, že dosud nebyly vypořádány veškeré připomínky v rámci mezirezortního připomínkového řízení k materiálu ČTÚ, který nové nastavení parametrů rozložení pobočkové sítě řeší.

Česká pošta neuzavírá pobočky v obcích, kde sídlí pouze jedna pošta. Zároveň se redukce pobočkové sítě netýká pošt Partner, kterých je po celé České republice aktuálně 819 a některé jsou i na Mostecku. Pobočky, které budou nově spádové pro klienty, jejichž pošta byla zrušena, zajistí podle Štěpána dostatečnou kapacitu pro jejich obsluhu. Vedení měst, ve kterých dojde ke zrušení některé z poboček, mají zástupci České pošty osobně vysvětlit nastalou situaci.

Redukce poboček byla podle České pošty stanovena podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu, konkrétní pošty pak byly vybrány podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí a ekonomické rentability svého provozu. Rozhodování prý ovlivnila i kritéria důležitá z pohledu klienta, například bezbariérový vstup nebo dostupnost MHD.

Na nejvytíženějších poštách se lze objednat na konkrétní čas a na konkrétní službu. Pro odeslání a výdej balíků mohou zákazníci využít celkem 7 625 Balíkoven a samoobslužných výdejních boxů po celé České republice.