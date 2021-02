Pro začátek 110 tisíc korun, šest týdnů dovolené a další výhody. Policie v Ústeckém kraji se do svých řad snaží získat další posily, protože její stavy v posledních letech výrazně prořídly. Starší kolegové po několika desetiletích odcházejí, noví se nehrnou. Výsledkem je, že policisté trvale pracují v podstavu. Ve většině okresů severních Čech jich chybí desetina, největší propad pociťují na Chomutovsku, kde sahá téměř k pětině.

„V minulých letech nám odcházelo a nastupovalo ročně zhruba okolo stovky policistů,“ upozornil krajský policejní ředitel Jaromír Kníže. „Tento trend se ale změnil v posledních třech letech i díky generační obměně, kdy nám odchází ročně kolem 150 policistů. Nástupy nám jen mírně narůstají, například v loňském roce činily 105 policistů,“ doplnil.

Podstav podle něj přináší komplikace v přímém výkonu služby. „Stále však jsme schopni zajistit plnění všech úkolů, které nám ukládá zákon. Ovšem na druhou stranu samozřejmě dochází k vyšší zatíženosti policistů,“ podotkl.

Na Chomutovsku, kde chybí 67 policistů, situace údajně dopadá hlavně na jednotlivé útvary, které jsou méně obsazené. „V žádném případě se to netýká bezprostředně občanů, protože chybějící policisty nahrazujeme posilováním z jiných součástí Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje,“ ujistil ředitel chomutovské policie Radek Houška.

Při hlídkové činnosti v sociálně vyloučených lokalitách v Chomutově, Jirkově a Klášterci nad Ohří je podle jeho slov doplňuje ústecká stálá pořádková jednotka.

Za chybějící policisty slouží také kolegové v rámci placených přesčasů. „Ale i policisté jsou lidé, takže kdybychom byli personálně silnější, bylo by možné lépe organizovat služby policistů a jejich odpočinek,“ podotkl ředitel Houška.

Protože se propad rok od roku prohlubuje, sáhla policie v Ústeckém kraji k větším lákadlům než dříve. Zatímco před třemi lety, kdy postrádala kolem 80 policistů, lákala na náborový příspěvek 75 tisíc, teď když v jejích řadách chybí přes 328 lidí, nabízí 110 tisíc korun a více.

Bonusem je i šest týdnů dovolené

„Zásadní změnou je náborový příspěvek ve výši nejméně 110 tisíc korun. Nástupní plat je v současné době 25 720 korun, po úspěšném ukončení kurzu základní odborné přípravy, tedy zhruba po roce, je výše služebního příjmu 31 890 korun,“ uvedl ředitel krajské policie Kníže. Benefitem navíc je šest týdnů dovolené, samozřejmostí jsou po letech zákonné výsluhové nároky a odchodné.

Pravidelný měsíční příjem a stabilní zaměstnání s možností kariérního růstu může být lákadlem zvláště v časech covidu, kdy je shánění pracovního místa obtížnější. „Mám před maturitou, tak se rozhlížím, co dělat potom. Nechtěl bych skončit někde ve fabrice, takže přemýšlím, jestli se nedat do armády nebo k policii,“ prozradil David Svoboda z Chomutova. Že by fyzicky neobstál, se nestrachuje, běhá půlmaratony. „Rodiče to moc nenadchlo, máma má o mě strach a táta říká, že budu dělat jen 'blátošlapa'. Mě ale uniforma docela láká a náborových 100 tisíc je pro mě dost podstatných. Chci se brzy osamostatnit,“ je rozhodnutý student.

Krajské ředitelství přijímá nové uchazeče hlavně pro službu na pořádkové policii a dopravní policii. Existuje také takzvaný boční vstup, který je určen pro specializované pozice, jako jsou právníci, ekonomové či IT odborníci. I těch se náborový příspěvek týká. „Máme především zájem o ty, kteří žijí v Ústeckém kraji a kteří vnímají práci policisty jako celoživotní poslání,“ upozornil ředitel krajské policie.

Personální obsazenost



Útvar: optimální stav/ skutečný stav (obsazenost míst v procentech)



Krajské ředitelství: 939/ 872 (92,8 %)

Děčín: 417/ 372 (89,2)

Chomutov: 403/ 336 (83,3)

Litoměřice: 279/ 267 (95,6)

Louny: 237/ 217 (91,5)

Most: 398/ 358 (89,9)

Teplice: 392/ 343 (87,5)

Ústí nad Labem: 404/ 376 (93)

Celkem: 3469/ 3141 (90,5)