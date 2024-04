Nad ním visí neotesaný kmen hrušně a dole, u prosluněné stěny, roste v truhlících cukrová třtina z Kostariky. Protější sloup zdobí kus sudu a slámu za ním ptačí budka, ze které by sýkorka viděla celý prostor. Dominujeme mu rustikální nábytek a v něm produkty chrámeckého ekologického zemědělství. Džemy, mošty a oceňované pálenky.

Vlevo od dveří leží velký kmen z jasanu z místní pastviny a na něm je dlouhá deska. „Můj pradědeček si kdysi nechal postavit v Dubrovníku mořskou jachtu a tahle deska je náhradní díl k té lodi, která sice ještě existuje, ale už není naše. A deska je to jediné, co nám z jachty zbylo,“ říká sadař a palírník Jiří Syrovátka a ukazuje na originální pult.

Nové centrum není jen obchod, ale je to hlavně místo, kde lidi můžou ochutnat místní destiláty v degustačním baru a začínají tu všechny prohlídky, které rodinný statek s lihovarem a chovem ovcí pořádá. Jedná se o několik poznávacích a zážitkových okruhů, které mapují pěstování a zpracování ovoce v biokvalitě. Návštěvníci se také dozvědí, jak se dělá unikátní whisky Bernard, proč je historický lis na ovoce lepší než moderní stroj, jak se pasteruje ve vakuovém kotli, jak se ovoce odpeckovává a odstřapincovává či jak se připravuje zákvas.

Zámecké sady Chrámce Rodinná farma s ekologicky šetrným provozem sídlí v areálu venkovského zámečku v Chrámcích u Mostu v Chráněné krajinné oblasti České Středohoří. Usedlost získali v restituci v roce 1993 prarodiče Jiřího Syrovátky. Rodinný podnik se odstřihl od zemědělských dotací, aby měl méně papírování a víc času na farmu. Ta si nezávislost už může dovolit, protože se s certifikací BIO sama uživí. Lihovar pomáhá s využitím ovoce ze sadů u rozloze téměř sto hektarů. Pivní pálenka, vyráběná ve spolupráci s pivovarem Bernard, dostala ve Velké Británii stříbrnou medaili v prestižní mezinárodní soutěži London Spirits Competition. Kromě ovocnářství, lihovarnictví a chovu ovcí se podnik věnuje záchraně kaple sv. Víta v Sinutci a v rámci obnovení tradic spolupořádá na jaře procesí sv. Marka.

Většina prohlídek je s degustací, aby lidi poznali chuť pálenek, moštů a marmelád, které se tu mažou na žatecký chléb. Exkurze budou obvykle dvakrát týdně a podnik termíny předem vyhlásí na internetu. V případě většího zájmu udělá i individuální prohlídku podle svých personálních možností.

Pokud statek sežene další pracovní sílu, provoz centra se rozjede naplno. Prohlídky se tu dříve konaly v menším měřítku, například pro firemní klientelu, ale nové centrum je příležitostí oslovit širokou veřejnost. V zahraničí je to běžné. Například destilérky v Irsku se dlouhodobě otevírají turistům i gurmánům a posilují tak cestovní ruch.

Chrámecké centrum ještě není úplně hotové, takže slavnostní otevření bude až později. Teď je navíc hodně práce v lihovaru, kde návštěvníkům centra načepují do jejich lahve hruškovici z roku 2019, zrající v sudu po jamajském rumu. „My jsme nechtěli otevřít klasický farmářský obchod, protože si myslíme, že takových obchodů je v okolí hodně. Chceme, aby se sem lidi přišli hlavně podívat, jak vznikají pálenky nebo mošty a jak funguje zemědělství bez dotací,“ líčí Syrovátka.

Rodinný e-shop funguje dál, aby si místní výrobky mohli kupovat i lidi z opačného konce republiky, kteří do Chrámců nepřijedou. Návštěvnické centrum ale nabízí speciality, jež na internetu neprodává, třeba omezené množství raritní slivovice a višňovice nebo třešňový mošt v malých lahvičkách. Za vše lze platit i bankovní kartou, protože v centru je terminál.

Podnik spolupracuje také s výtvarníky, kteří navrhují lahve pro charitativní prodej. Půlka výnosu z prodeje jde umělci a druhá půlka na opravu kostela v Sinutci. Do zdobných lahví, jež centrum vystaví, lidé chtějí především hruškovici.

V plánu je i hotel a restaurace. Na všechno si chce podnik vydělat. Jediný problém je podle Syrovátky personální, protože je těžké sehnat lidi na práci i do sadů. Přesto se areál svépomocí posouvá vpřed. „My jsme rádi, když se region rozvíjí, protože v tu chvíli sem jezdí lidi odjinud. Já tomu říkám efekt Stodolní, čím víc tu bude obchodů, restaurací a pracovitých lidí, kteří se budou snažit ukázat svůj um nejenom turistům, ale i místním, tak tím víc pozitivně bude tato oblast vnímána,“ připomíná Syrovátka, jenž s rodinou podniká v okrese s dosud převládající průmyslovou výrobou.

Chrámce však leží v odlehlejším cípu, kterému vévodí malebná venkovská krajina s kopečky bývalých sopek. „Nám se tady líbí. Tak proč bychom si to tu neužili a nedali i ostatním příležitost užít si to taky?“ dodává Syrovátka k založení návštěvnického centra. To chce postupně upozorňovat výletníky i na další možnosti trávení volného času na Mostecku a na jeho mimořádnosti.

O Mostecko je zájem

Nejbližší turistické a návštěvnické centrum je na radnici v Mostě a jeho provozovatelem je město. Toto infocentrum navštívilo v roce 2023 víc než 7000 zájemců. „Návštěvníci s dětmi jeví velký zájem o nově vybudované dětské stezky na Resslu a o FunPark. Turisté ze vzdálenějších měst nejvíce vyhledávají hrad Hněvín, kostel Nanebevzetí Panny Marie a jsou překvapeni krásnou přírodou a zvelebení oblasti jezera Most,“ zmiňuje mluvčí mostecké radnice Klára Vydrová.

Od 1. května bude možné si zapůjčit v tomto infocentru jízdní kola či elektrokola a 4. června bude vedle něj venkovní Miniveletrh cestovního ruchu. Na něm návštěvníci mohou načerpat inspiraci pro své výlety a dozvědět se o turistických novinkách v okolí.

