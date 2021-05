Když se nedávno pachatel na útěku ukryl v rozsáhlém objektu v Teplicích, doufal, že ho policisté v jeho skrýši nenajdou. Už už se viděl na svobodě a promýšlel další nepravosti. Jenže jeho pronásledovatelé povolali na pomoc Syrpu, a ta svou zbraň umí používat skvěle. Čenich fenky nezklamal, výtečníka služební pes v nepřehledném areálu rychle našel a ten tak místo radosti z úniku zažil cestu za mříže.

Syrpa se stejně jako většina čtyřnohých strážců zákona, kteří míří v posledních letech do služby, narodila v chovné stanici v Prackovicích nad Labem. Své parťáky do služby si do moderního areálu nad řekou Labe jezdí vybírat psovodi ze všech policejních složek z celé republiky. „Ročně odchováme osmdesát až sto dvacet štěňat podle toho, jaké jsou požadavky ze všech krajských ředitelství a útvarů,“ popisuje vedoucí chovné stanice Radek Fuksa.

V prostorných výbězích u svých bud běhají dvě desítky chovných fen. Během procházky si některé z nich přicházejí pro pohlazení. Vyžádá si ho i Axa, o kousek dál žádá štěkotem o pozornost také Niva. Ta si s námi chvilku i pohraje.

Před čtrnácti dny odsud odjížděla do svých nových domovů štěňata německých ovčáků, aktuálně tam bedlivě hlídá své čerstvě narozené potomstvo fenka belgického ovčáka malinois. Štěňata v Prackovicích pobývají osm až devět týdnů. „Učíme je u nás úplné základy. Socializujeme je, získávají prvotní návyky. Aby slyšela na svá jména, aby si zvykla na obojek, vodítko, nevadila jim jízda autem. Pak už si je přebírají psovodi a další výcvik už absolvuje štěně s ním,“ vysvětluje Fuksa.

Areál v Prackovicích nad Labem prošel rekonstrukcí v roce 2018. Všichni zde narození čtyřnozí strážci zákona mají „příjmení“ od Policie ČR. Své odchovance pracovníci chovné stanice bedlivě sledují i v dalších letech, mají radost z každého jejich úspěchu ve službě. Potěšeni tak byli i z povedeného zásahu Syrpy, která se na Litoměřicku narodila fence Marry.

Psi z Prackovic ve službách policie chytají pachatele trestných činů, vyhledávají ztracené lidi, drogy, výbušniny, místa, kde začalo hořet, ale míří také do ochranné a strážní služby. „Podle povahy se vyhodnocuje, na co se které štěně hodí, na co má předpoklady, a to se dále rozvíjí. Psovodi si podle toho u nás štěňata sami vybírají,“ líčí zkušený kynolog.

Odchovance monitorují také kvůli výběru dalších vhodných chovných párů. „Sledujeme je, abychom mohli zvolit co nejvhodnější pár. Snažíme se našim fenám vybrat co nejschopnější protějšky, aby naše štěňata měla dobrou povahu a dobré předpoklady do služby,“ pokračuje vedoucí chovné stanice.

Kousek opodál je místo, kde jsou různé trubky, kamení, PET lahve. Je to trenažer, kde si štěňata zvykají na nejrůznější povrchy, po kterých mohou chodit a se kterými se v budoucnu ve službě setkají. Širokými trubkami probíhají. Když si na to zvyknou v mládí, ve službě je potom nic nezaskočí.

Štěňata si také musí hned od prvních dní zvykat na přítomnost různých lidí, i to se jim bude ve službě v budoucnu hodit. Všichni zaměstnanci se tu starají o všechny psy, střídají se, aby se na ně štěňata nefixovala. To je žádoucí až později, kdy si musí vybudovat vztah se svým psovodem.

Lidé z policejní chovné stanice v Prackovicích nad Labem mají kynologii nejen jako zaměstnání, ale také jako svého velkého koníčka. I v „civilu“ se psy cvičí, starají se o ně, zajímají se. Včetně šéfa Radka Fuksy, který se kynologii, nejen té služební, věnuje dlouhá desetiletí. A co když se u nich narodí štěně, které se mu na první pohled líbí a vyniká? Nechtěl by si ho raději místo předání dál do služby jinému psovodovi nechat? „To víte, že někdy také ano. Někdy se mi stává, že mě nějaké štěně tak zaujme, že bych ho chtěl. Ale zatlačím slzu a jedeme dál,“ je hrdý na své úspěšné odchovance Fuksa.

Když naše prohlídka prackovického areálu končí, loučí se s námi také čtyřnozí policisté. „Haf, haf, haf,“ je slyšet z několika stran. Už za pár týdnů tu budou mít zase pořádně živo, několik fen je březích, narodí se tam další zvířecí strážci zákona. „Už se na ně těšíme,“ dodává s úsměvem vedoucí chovné stanice.