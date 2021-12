Jedovatých hadů drží chovatelé na Ústecku přes dvě stě. Oblíbili si jedince z čeledi zmijovitých, korálcovitých, mambovitých a ploskolebých. Z ptáků chovají orla stepního a okrového, sovici sněžní, jeřába, výra, puštíka, raroha a sýčka. Těch je celkem 35.

V menší míře se na severu chovají krokodýli, opičky a šelmy od kočkovitých po lišku polární a skunka. Do chovu rysa ostrovida se například pustil Jiří Sochor v Březenci na Chomutovsku, který podporuje návrat tohoto zvířete do přírody Krušných hor. „Šelmy mě fascinovaly od dětství. Snil jsem samozřejmě, že bych měl pumu,“ prozradil. Když se před pár lety přestěhoval z paneláku do rodinného domu, cítil, že by se svému přání mohl přiblížit, postavil tedy výběh a pořídil si do něj rysáka Ríšu ze soukromého chovu na Slovensku.

Zemřel zakladatel skupiny Olympic Pavel Chrastina. Bylo mu 81 let

Zvláštností je v kraji chov korovce jedovatého, což je statný ještěr, jehož jed působí velké bolesti. Krajská veterinární správa eviduje a dozoruje také chov tygra usurijského, ocelota velkého a medvěda hnědého. Ti jsou ale součástí schváleného cirkusu, který má v regionu zimoviště.

Při své činnosti pracovníci správy občas zažívají kuriózní situace. „Byla jsem na kontrole v rodině s ročními dvojčaty, kde součástí dětského pokoje bylo i terárium s dva metry dlouhým hroznýšem,“ prozradila ředitelka Odboru ochrany zdraví a pohody zvířat KVS Lenka Hanušová. „Rodiče byli evidentně v pohodě a moje starost o bezpečí dětí jim nepřipadala adekvátní. Také jsem zažila odrostlejší pumu při kontrole v bytě místo ve výběhu. Ale naštěstí měla uznalého pána a nenutil mě, abych se s ní blíže seznámila, protože je to přece kotě, a ještě nikoho nekousla,“ doplnila s lehkou ironií.

Novinka pro milovníky zimních radovánek: Na Klínovci spustili večerní lyžování

Ne každý chovatel je podle jejích slov odborně a morálně připravený na možný dopad chovu exotických zvířat. Proto se chystá zpřísnění podmínek pro chov, a to především některých šelem.

Nejčastějším přestupkem chovatelů je, že zapomenou podat žádost o prodloužení povolení chovu, za což padají spíše symbolické pokuty. Dochází ale i k vážnějším porušením. „V roce 2021 jsme řešili dva chovatele primátů, kteří předávali opičky jinému chovateli do zahraničí bez veterinárního osvědčení a mysleli si, že když ho jeden z nich přiveze s sebou na burzu do jiného státu a druhý si tam pro něj přijede, že vlastně nic neporušují,“ uvedla ředitelka. „Přitom zvíře překročilo hranice státu bez příslušných veterinárních dokumentů, které v neposlední řadě dávají záruku o zdravotním stavu zvířete a nákazové situaci v místě původu. A navíc ještě změní majitele, a to je jednoznačně obchodní činnost,“ uzavřela. Porušení veterinárního zákona a evropské legislativy provinilci obdrželi pokutu deset tisíc korun.

Vývoj počtu chovů vyžadujících zvláštní péči v Ústeckém kraji v letech 2019/2020/2021



kočkovité šelmy 6/4/3

primáti (makak, kotul, drápkaté, malpa, lemuři) 118/101/115

jedovatí hadi (mambovití, chřestýšovití, zmijovití, pleskolebci) 153/197/212

krokodýli 5/6/6

jedovatí plazi (korovec) 18/14/12

malé šelmy (mangusta, surikata) 21/11/22

velbloudi a zebry 5/5/5

dravci a sovy 21/19/35

ostatní (liška, mýval, prase divoké, jelenovití, muflonovití) 577/414/457



celkem 924/775/861