/INFOGRAFIKA, VIDEO/ Jedním z nejhorších kriminálníků Československa byl Václav Mrázek, jemuž obžaloba prokázala 7 vražd za necelých 5 let, o další 4 se pokusil. Jeho šílené běsnění dopadalo začátkem padesátých let hlavně na Chomutovsko, kam se původně přestěhoval za prací. Deník se pokusil v tomto díle zmapovat jeho život a vražedné řádění. V dalším pokračování se budeme podrobně věnovat místu, kde v Chomutově bydlel.

Sériový vrah Mrázek běsnil hlavně na Chomutovsku | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Mezi světově nejznámější sériové vrahy patřil Jeffrey Dahmer, Ted Bundy nebo Andrej Čikatilo. Ale i tak bezpečná země, za kterou je pokládaná Česká republika, má svůj seznam vražedných monster. Například Václav Mrázek, který byl celkem obviněn ze 127 trestných činů.

Do bývalých Sudet přišel Mrázek z Kladenska. Byl nevýrazný, malého vzrůstu a drobné postavy. Známí ho popisovali jako svědomitého, nesmělého člověka, který hůře navazuje vztahy, a také neúnavného dříče. Pracoval v chomutovských válcovnách trub, kde se vypracoval na předáka. Nikdo netušil, že se za fasádou tuctového chlapíka v ošuntělém oblečení schovává sadista, vrah, pedofil a nekrofil.

Sériový vrah Václav Mrázek běsnil hlavně na Chomutovsku.Zdroj: Infografika DeníkV soukromí se věnoval četbě sadisticky zaměřené pornografické literatury. Pojila se s jeho poválečnými zkušenostmi, kdy se nechal naverbovat jako ozbrojený doprovod poválečného humanitárního konvoje UNRRA v Rumunsku a Bulharsku. Jeho členové se ale příliš humanitárně nechovali. Mrázek tehdy viděl neobvyklé sexuální praktiky, později také přiznal, že během služby s dalšími kumpány stříleli z vlaku na živé cíle.

Mezi Mrázkovy záliby patřily vyjížďky na kole. Když projížděl okolí Chomutova, občas potkával osamělé ženy a tehdy cítil nutkání sexuálně je napadnout. Bylo tak silné, že mu působilo bolesti hlavy. Odsud byl jen krok k první vraždě. Tu spáchal 22. srpna roku 1951 u dnes už neexistující vesnice Drahonice nedaleko Kadaně. Teprve patnáctiletá Hanička Chloubová tam na břehu řeky Ohře pásla krávy, když ji ubil ranami klacku do hlavy a posmrtně zneužil. Jakmile dosáhl orgasmu, tělo bez výčitek odtáhl do křoví.

VIDEO, FOTO: Rarita u Nechranic. Vedle přehrady se pase vzácný bílý srnec

Neutekly ani tři týdny a vrah si našel další oběť. Byla jí 32letá Bronislava Pajúrková, které ujel autobus, a tak se vydala pěšky z Jirkova do dnes již neexistujících Kyjic. Na rozdíl od prvního případu, kdy Mrázek jednal bezděčně, tentokrát byl dobře připravený. Koupil si totiž od známého pistoli Walther ráže 7,65 milimetrů. Střelné zbraně mu dodávaly pocit sebejistoty a převahy, který v běžném životě nezažíval. Když spatřil osamělou ženu, vypálil tři rány a jakmile se sesunula k zemi, odtáhl tělo od silnice, aby ho mohl zneužít. Mrtvou také okradl a poté shodil do řeky Bíliny.

Hrůzná událost postavila celou vesnici na nohy. Dodnes na to pamatuje 81letá Jana Luláková, která v Kyjicích vyrůstala. V době vraždy jí bylo devět let. „Kluci vyprávěli, že Broňu našli ve vodě, když šli do školy,” uvedla pro Chomutovský deník. Dusná atmosféra tam vládla ještě dlouho poté. Ženy měly strach z vraha, který mohl opět zaútočit, a takřka všichni muži byli pro policisty podezřelí, ať se jednalo o náctileté nebo starce. „Chlapi z vesnice a okolí pak byli jeden po druhém vyslýchaní. Všichni jsme se báli, bylo toho všeho moc,” zmínila pamětnice.

Vyděrač chtěl za fotku přirození tisíce eur. Mladík z Klášterce volal policii

Další útok následoval v říjnu u Kamencového jezera, kudy procházela Anna Šestáková. Mrázek se jí snažil probodnout hrdlo, nožem ale zasáhl tvář a ostří se zaseklo o čelist. Následně se dívce podařilo utéct. O měsíc později unikla také Erna Meinlová, jíž Mrázek za tmy napadl u fabriky. Pobodal ji, díky silné vrstvě kabátu ale nůž nepronikl hluboko.

K další vraždě došlo v noci na 1. června 1952 v Hořenci u Nezabylic, kde se pořádala tancovačka. Zábava Mrázka přilákala. Když nahlédl oknem do hostince, vzrušil ho pohled na roztančené dívky, dovnitř ale nešel. Ukradl kolo opřené o zeď a začal pročesávat okolí, kudy se trousili lidé ze zábavy. Cestou narazil na 19letou Elenu Marmanovou. Šla sama. Vypálil na ni ránu, kulka ale prolétla límcem a druhá pak vrstvou kabátu na zádech, když se dívka úlekem sehnula. Třetí rána nevyšla, protože se náboj zasekl, navíc útočník ejakuloval, takže o oběť ztratil zájem. Se slovy ,,zmiz, ty krávo” ohromenou Elenu odstrčil. Nechal ji odejít a nedomyslel, že bude dívka schopná popsat ho policii.

Mrázek na lovu

Podstatně hůře se téže noci vedlo šestnáctileté Marii Dvořákové. Také ona byla na odchodu z tancovačky, měla slíbený odvoz z Přečápel u Údlic. Mrázek ji ve tmě jednou ranou zastřelil a tělo odtáhl z cesty ke zděnému transformátoru, kde ho zneužil.

Poté si dal vrah dvouletou přestávku. Znovu zaútočil 14. července 1954 na šestnáctiletou studentku Jiřinu Helmichovou. Potkal ji na cestě u Horního Jiřetína na Mostecku, když spěchala za přítelem. Zavolal na ni a jakmile se otočila, střelil ji do obličeje a opět souložil s mrtvým tělem.

Pátou a šestou obětí byla devatenáctiletá Libuše Dufková a 26letý Karel Trlifaj – milenecký pár, který se procházel za teplého srpnového večera roku 1955. Vrah na ně narazil na silnici mezi Chomutovem a Březencem. Jako prvního zastřelil třemi střelami mladíka. Dívku pak trefil jednou ranou do zad, když se snažila utéct. Tělo odtáhl do pole a zneužil. Mrtvým sebral všechny cennosti a nepohrdl ani drobnými mincemi.

Mezinárodně hledaného muže zatkli v Chomutově. Cizinci hrozí až 15 let ve vězení

Na základě těchto událostí byl poprvé v historii naší kriminalistiky vytvořený speciální tým, který rozjel rozsáhlé vyšetřování. Díky Eleně Marmanové měli kriminalisté alespoň základní popis pachatele. Zahájili tak systematické prověřování, kterým na Chomutovsku prošlo na 25 tisíc mužů. Mrázek jim přesto unikal. Ze strachu z dopadení navíc změnil zaměstnání a přestěhoval se do Kladna.

Tam se v listopadu 1956 vloupal do domu známého ve své rodné vesnici Svinařov, protože měl zálusk na jeho majetek. Jeho ženu ubil sekerou, ukradl cennosti a na odchodu znásilnil jedenáctiletou vnučku. Dopadený byl o rok později při domovní prohlídce. Ta byla nařízená v souvislosti s banální událostí – Mrázek byl přistižený při krádeži na pracovišti. Jakým překvapením bylo pro policisty, že se při domovní prohlídce našla pistole odpovídající zbrani použité při sérii vražd na Chomutovsku. Vrah měl navíc celý byt vybavený ukradenými věcmi.

Mrázek byl celkem obviněn ze 127 trestných činů. Kromě vražd mu bylo prokázáno 14 případů pohlavního zneužití a množství krádeží a vloupání. Vyšetřovací spis měl nakonec 16 svazků. Život vraha ukončila 29. prosince 1957 poprava v Praze Pankráci. Bylo mu 32 let. Jeho posmrtná maska je dodnes k vidění v pražském muzeu policie.

V dalším pokračování se budeme podrobně věnovat místě, kde v Chomutově bydlel.

Napsáno s využitím reportáží Týdeníku Nástup a vzpomínek pamětníků

Vraždy Václava Mrázka:



1. vražda - 28. srpna1951, Hana Chloubová, Drahonice (zaniklá obec nedaleko Kadaně)

2. vražda - 16. září 1951, Bronislava Pajúrková, Kyjice (zaniklá obec u Jirkova)

3. vražda - 1. června 1952, Marie Dvořáková, Přečáply (část obce Údlice na Chomutovsku)

4. vražda - 14. července 1954, Jiřina Helmichová, lesík u Horního Jiřetína na Mostecku

5. a 6. vražda - 9. srpna 1955, Libuše Dufková a Karel Trlifaj, Chomutov - Březenec

7. vražda - 9. listopadu 1956, Alžběta Beranová, Svinařov u Kladna