Jak to dopadlo? Reportér přichází k Prioru za 12 minut, autobus dorazí o šest minut později. Ukázalo se, že na významné ose nádraží – centrum je někdy výhodnější použít chůzi, tedy nejlevnější a nejekologičtější dopravu pro pohyb městem. Platí to i pro jiné úseky, a proto je důležité, aby ulice v Mostě byly zejména pro seniory, rodiny s kočárky a vozíčkáře dobře prostupné a chodníky bez závad. Mostecká radnice slibuje zlepšování cest pro chodce, k čemuž se zavázala v dokončené koncepci pěší dopravy.

„Věříme, že když se budou tvořit dobré podmínky, tak lidé budou chodit víc pěšky,“ řekl koordinátor městské mobility Kamil Novotný. Také zdražování benzinu může lidi motivovat k častější chůzi, případně ke kombinaci pěší dopravy s MHD, kolem či koloběžkou.

Tvůrci koncepce nedělali novou strategii od stolu, ale Most si prošli, fotili, analyzovali a sepsali doporučení. „Jsou za tím desítky tisíc kroků,“ sdělil Novotný. Plán zahrnuje třeba seznam oprav chodníků na příští roky, vyznačení budoucích bezbariérových tras a připomínky obyvatel z dotazníkového průzkumu. Teď je na zvelebování potřeba čas a dostatek peněz. „Samozřejmě jsme si vědomi, že jsou místa, kde jsou špatné chodníky. Ale město je velké, protože bylo stavěné pro sto tisíc obyvatel, a je velice finančně náročné vše udržovat. Navíc část cest je v soukromém vlastnictví,“ vysvětlil koordinátor.

Z dopravních průzkumů v kopcovitém Mostě vyplynul základní rozdíl mezi řidiči a chodci. Řidič chce jet městem plynule a raději zvolí delší trasu, aby se vyhnul semaforům. Chodec naopak hledá co nejkratší trasu pokud možno bez převýšení.

Jaroslava Mrkvičková to řeší každý den. S kočárkem se synkem volí cesty, kde neuvízne nebo nemusí zvedat kolečka u překážek. Krkolomným místům říká „tam je to hup!“. A není jich prý málo. Jedná se třeba o křížení komunikací s obrubníky, což je třeba u zebry nad Penny v ulici Moskevská. „Ten přechod pro chodce je tam prostě blbej,“ řekla jasně 38letá maminka, která musí na obou okrajích silnice nadzvedávat kočárek, aby se dostala na chodník na druhé straně ulice. Město naštěstí začalo v květnu celý koridor v Moskevské rekonstruovat a do září tam budou bezbariérové všechny přechody. Podle Jaroslavy bude takových oprav ve městě potřeba celá řada. „Některé chodníky vypadají strašně,“ upozornila u asfaltové vlny poblíž knihovny, kde výmoly a záplaty z různých materiálů kazí průchod k budově Policie ČR a restauraci, u níž je bezpečnější jít po trávě. „Je těžké najít čtvrť, která by mohla jít všem příkladem. Když chodníky nejsou úplně nové, tak jsou v nich díry,“ dodala Mostečanka, která si však s kočárkem vždy dosud sama poradila a nemusela prosit o pomoc kolemjdoucí.

Senior Oto Svoboda ze Zahražan je naopak spokojen. „Spousta chodníků se opravila a já si nestěžuji. V naší čtvrti se mi chodí dobře,“ svěřil se 83letý muž o holi. Nemá ani návrh na další rekonstrukce. Pro něj je zásadní, že po klíčových cestách se mu snadno kráčí. „Až se divím, že město do toho dává tolik peněz, protože to není levná záležitost,“ zamýšlel se senior. Podle něj je chůze v Mostě pohodlnější než ve starém městě, kde převládaly dlažební kostky. Teď chválí hlavně oblast u Rokáče Vinohrady. „Ty chodníky tam jsou po opravě všechny perfektní. Není co řešit,“ dodal chodec.

Neutrální postoj zastává 40letý Miloslav, původem z Liberce, tlačící v Mostě vozík s handicapovanou přítelkyní. „Dá se to zvládat v pohodě, ale neříkám, že chodníky jsou úplně dokonalé. Některé jsou děravé nebo nerovné a drncá to na nich,“ konstatoval. Nejvíc oceňuje semafory ukazující chodcům, kdy se jim rozsvítí červená či zelená. „To je pro mě důležité, protože vím, kolik mám času na přechod silnice s vozíkem a podle toho tlačím. V Liberci nejste ani v polovině přechodu a už máte červenou. V Mostě nemusím tolik spěchat, což je lepší,“ řekl Miloslav.

Podle koordinátora městské mobility lze v Mostě chodcům usnadnit pohyb vytvářením klidových zón, kde auta nesmí překročit třicítku. Ještě bezpečnější je situace v parcích a rekreačních areálech jako Šibeník či Benedikt, pokud tam nejezdí divoce cyklisté a koloběžkáři. Ke kolizím s chodci může dojít i na širokých chodnících ve městě, kde radnice kdysi vyznačila trasy pro kola. Nyní je cílem vytvářet samostatné cyklopruhy na silnicích, aby se předešlo střetům mezi cyklisty a chodci. Ti se podle Novotného dočkají i dalších vylepšených přechodů pro chodce. Jen za posledních osm let se jich opravily tři desítky za víc než 10 milionů korun. „Město se tomuto tématu průběžně a trvale věnuje,“ uvedl Novotný.

Koncepce obsahuje i doporučení na obnovu veřejného osvětlení na vybraných místech a návrh bezbariérových tras. Ty podle koordinátora nelze vytvořit všude i vzhledem k výškové členitosti města, ale měla by vzniknout základní síť tras spojující bez překážek nejdůležitější lokality. Třeba třída Budovatelů může být podle koncepce bezbariérová po nenáročných úpravách.

Jedním z nejhorších úseků pro chodce zůstává pěší zóna u kulturního domu Repre, o jehož rekonstrukci se zřejmě rozhodne až po letošních komunálních volbách. „Je to ostuda města!“ shodli se tři senioři popíjející kávu na rozbitém prostranství u Repre, kde poslouchají největší venkovní „xylofon“. Když podrážky bot kolemjdoucích dopadávají na uvolněnou dlažbu, zní z chodníku kakofonie zvuků „klap klap břink, klap břink klap!“.