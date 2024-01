Oprava léta chátrajícího náměstí bude součástí přestavby kulturního domu, která by měla začít letos. Město o své největší a nejkomplikovanější investici rozhodne v lednu po vyhodnocení cenových nabídek od stavebních firem.

„Potřebuje to rekonstrukci,“ sdělila u Repre jedna z návštěvnic centra, když míjela skupinu dětí, které se cachtaly ve vodě stříkající po každém šlápnutí na uvolněnou dlažbu.

„Až bude zřejmá vysoutěžená cena a bude se blížit uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem, tak společně s odborem investic a odborem finančním naplánujeme, kolik by mělo být čerpáno peněz v roce 2024 na tuto investiční akci,“ sdělil nedávno primátor Marek Hrvol.

Práce by měly trvat tři roky. Repre se má proměnit v kulturně-vzdělávací centrum oživující střed Mostu. Projekt obsahuje knihovnu, restauraci, kino, planetárium a víceúčelový společenský sál na plesy, koncerty a konference. Část laické i odborné veřejnosti se změnami nesouhlasí. Kritikům vadí například příprava bez architektonické soutěže či dialogu a stěhování knihovny z její budovy na sídlišti Pod Lajsníkem.

Cyklonaučná stezka

Další chystanou velkou stavební akcí je cyklonaučná stezka, jejíž cena zřejmě přesáhne částku 100 milionů korun. Bude to největší investice do cyklodopravy na Mostecku. Obousměrná asfaltová cyklostezka, dlouhá 15 kilometrů a široká tři metry, povede po rekultivovaných výsypkách v okolí Mostu a přes západní úpatí Resslu a městskou část Čepirohy spojí rekreační areál Matylda s hipodromem.

Stavba využije neudržované cesty. Radnice už vyhlásila veřejnou soutěž na zhotovitele. S vítězem chce smlouvu uzavřít v únoru a po získání stavebního povolení a evropské dotace mu předá staveniště. Práce na katastrech Mostu a bývalých vesnic Skyřice, Velebudice, Čepirohy, Slatinice, Hořany, Třebušice a Souš mají trvat necelý rok. Nová stezka, která doplní mostecký cyklistický okruh, zahrne i mobiliář s odpočívadly a ocelovou lávku přes průmyslová potrubí. Doprovodné informační panely upozorní na proměnu krajiny, flóru a faunu.

Autobusový terminál v Mostě, továrna u Havraně

Lepší podmínky pro cestování slibuje projekt na rozšíření autobusového terminálu u vlakového nádraží v Mostě, kam zatím zajíždějí jen městské a krajské autobusy. Stavební práce by měly začít letos a skončit v roce 2025. V tomto roce je na to v městském rozpočtu 40 milionů korun. Větší terminál nabídne například víc místa pro autobusy a osobní auta, lepší nástupiště a novou odpočívárnu pro řidiče. Cílem radnice je, aby na autobusové nádraží zajíždělo co nejvíce linkových autobusů a terminál sloužil jako hlavní přestupní uzel.

Další pracovní místa přinese průmyslová zóna Joseph u Havraně. Japonci tam chtějí dokončit na podzim továrnu, kde bude společnost Toppan vyrábět speciální průhledné folie určené pro obaly potravin od předních světových firem. Bude to první závod této renomované japonské společnosti v Evropě.

Fabrika ji bude stát přes dvě miliardy korun. První pozice, kterou chce firma obsadit, bude post výrobního manažera. Ten by měl nastupovat na jaře stejně jako specialista BOZP a PO. Následovat bude přijímání šéfů směn a poté provozního personálu. Firma zaměstná v nové továrně v první fázi celkem 70 až 80 lidí. Před instalací druhé výrobní linky začne přijímat dalších několik desítek uchazečů.

U hlavní pošty v Mostě má být okružní křižovatka. Souvisí to s Budovatelkou

Litvínov se připravuje na výstavbu nové plavecké haly na Koldomu. Běží soutěž o zhotovitele. Cenové nabídky firem budou známy v únoru.

Novinka v Litvínově a megaakce u jezera Most

Předpokládaná hodnota zakázky je 354 milionů korun bez DPH, což z ní dělá největší investici v Litvínově. Jedná se o výstavbu třípodlažní kryté haly s 25metrovým plaveckým bazénem se šesti drahami, dětským brouzdalištěm, rekreačním bazénem s divokou řekou a vodními atrakcemi.

Součástí projektu jsou také saunové provozy s ochlazovacími bazénky (parní lázeň, herbal sauna, bio sauna, ceremoniální sauna), wellness a cvičební sál, šatny, masérna, kanceláře, gastroprovoz a technické zázemí. Vznikne i nové parkoviště pro 40 aut. Před výstavbou haly se odstraní současný objekt letního koupaliště.

Zdroj: Martin Vokurka

Největší novou společenskou a sportovní akcí bude letos Olympijský festival u jezera Most, který během letní olympiády v Paříži od 26. července do 11. srpna nabídne ochutnávku desítek sportů, největší fanzónu v ČR i vítání olympioniků. Odstartoval prodej vstupenek i ubytování v olympijském kempu.

Očekává se účast desítek tisíc lidí. Proto budou připravena záchytná velkokapacitní parkoviště s možností blízkého přestupu na autobusové spoje směřující do centra dění.