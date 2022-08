„Oplocení je v úseku instalované z bezpečnostních důvodů, aby zabránilo pohybu lidí a zvěře na vozovce. Probíhají pravidelné kontroly a při jeho poškození dojde k opravě. Porušování dopravních předpisů pak řeší policie,“ sdělila Dana Zikešová z Ředitelství silnic a dálnic, které má silnici na starosti. Ředitelství předpokládá, že ke zrychlení dojde na jaře 2023. Aktuálně připravuje podklady pro veřejnou zakázku, aby se mohla silnice ještě upravit. Je třeba udělat svodidla a dopravní značení.

„Je potřeba si říct, že už teď tam spousta řidičů jezdí rychleji než devadesátkou,“ sdělil Milan Stehlík, koordinátor BESIPu v Ústeckém kraji. Podle něj i při devadesátce není řidič schopen zabránit nehodě, když mu do cesty náhle skočí chodec, který tam nemá co dělat. Při vyšší rychlosti pravděpodobnost nehod obecně stoupá, ale s nevyzpytatelnými chodci ještě víc.

Musí nastoupit represe

„Někteří lidé jsou nezodpovědní a nic nerespektují, a to pak samozřejmě může vést k tragédii. Pokud nepomůže prevence ani oplocení, musí nastoupit represe. Když někdo překoná plot, ví, že jde do rizika,“ dodal Stehlík, který problémový úsek v Mostě zná a přebíhající chodce tam vídá. Podle něj k podobnému nešvaru dochází na některých místech dálnic či na příjezdech do Prahy. Na silnici I/13 lidé běžně vstupují i v úseku Most – Chomutov, kde se má v budoucnu také rychlost zvyšovat.

Silničáři loni instalovali 14 kilometrů pletiva podél úseku Most – Želenice. Zároveň osadili 56 únikových branek a čtyři vrata. Vše stálo přes dvanáct milionů korun. Ochrana silnice je jednou z podmínek navýšení rychlostního limitu na 110 kilometrů v hodině.

Navzdory zábranám lidé přebíhají v Mostě silnici i nedaleko nádraží. Využívají toho, že v plotu jsou otevřené únikové branky, ke kterým si v zeleni vyšlapali cestičky. „Chodí do Teska, aby nemuseli oklikou přes most. Jsou to cvoci, kteří lítaj mezi troubícími auty. Projdou jednou brankou, přeběhnou silnici a druhou brankou vyjdou ven. To se stává běžně,“ upozornil na konečné u nádraží řidič autobusu.

Ignorují devadesátku

Přebíhače potkával ještě před instalací plotu a teď očekává další vážnou nehodu. I podle něj řada řidičů ignoruje devadesátku a jezdí stodesítkou, a po povoleném zvýšení na tento limit pojedou stotřicítkou. „Někteří motorkáři tady jezdí i stoosmdesátkou. Těm, když někdo vlítne do cesty, tak je konec,“ řekl řidič. Podle něj by nepomohlo ani zavření branek, protože přebíhači by zámky vylomili nebo by si udělali v plotu díru jako u OBI.

Například v roce 2003 tam auto smetlo chodce, který nepřežil těžká zranění, a v roce 2009 přejelo vozidlo chodce u sjezdu na Chanov. Policisté se na chodce zaměřovali už před oplocením, kdy také upozorňovali na překračování rychlosti aut. „Zaznamenali jsme při kontrolách i případy významného překročení rychlosti až o 50 kilometrů v hodině a více,“ sdělila tehdy policie.