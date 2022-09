„V daném úseku policisté řešili několik přestupků pohybu chodců na pozemní komunikaci I/13, čímž porušili zákon o pozemních komunikacích. Přestupků nedovoleného pohybu na komunikaci je více a nelze sdělit, zda-li se jedná konkrétně o přebíhání přes vozovku,“ uvedl Krieger. Na vytipovaná riziková místa se podle něj v současné době zaměřují nejen hlídky dopravního inspektorátu, ale i oddělení hlídkové služby, včetně hlídek Městské policie Most.

Chodci přebíhají v Mostě oplocenou silnici I/13, kde se bude jezdit stodesítkou

Deník v minulém týdnu upozornil, že velká díra je v plotu poblíž prodejny OBI a že otvorem vstupují na silnici chodci, kteří pak míří k řece Bílina. Oslovený správce komunikace sdělil, že zařízení pravidelně kontroluje a při poškození ho opravuje.

„Jsou to sebevrazi“

Silničáři v roce 2021 vybudovali oplocení po obou stranách vozovky v úseku dlouhém osm kilometrů. Jedná se o koridor, který vede z Mostu do Obrnic a dále přes České Zlatníky až do katastru obce Želenice. Ochranná bariéra má zabránit pohybu lidí a zvěře na vozovce. Součástí plotu jsou desítky únikových branek a vrata pro údržbu. Opatření je nutné pro chystané zrychlení.

„Předpokládáme, že k němu dojde na jaře 2023,“ sdělila Dana Zikešová z Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Dlouho očekávané zvýšení rychlostního limitu a chůze po silnici vyvolaly diskuzi na sociální síti. „Jací chodci? Narkomani tudy chodí do svých příbytků,“ napsala Frida. Padají slova nejen o sebevrazích, ale i o řidičích, kteří rovněž nedodržují předpisy. „Vždyť tam už teď všichni jezdí rychleji. Když mám na tachometru 95 nebo 100 kilometrů za hodinu, tak mě všichni předjíždějí,“ poznamenal Aleš. Další upozorňují, že před oficiálním zrychlením by se měla silnici opravit. Její správce už informoval, že připravuje například instalaci svodidel.

Na zrychlování dopravy navazují další záměry. V plánu je výstavba tunelu pod městem Bílina, který nahradí nevhodný transit aut centrem po silnici I/13. Vjezdy do tunelu mají být ve směru od Mostu u fotbalového hřiště a ve směru od Teplic u železniční stanice. Příprava je ve fázi zjišťovacího řízení EIA. Zprovoznění tunelu za sedm miliard korun se zatím předpokládá v roce 2032.

Nový čtyřpruh

Silnice I/13 je klíčovou tepnou pro tři kraje. Spojuje Karlovy Vary, Most, Teplice, Děčín, Českou Kamenici a Liberec s Polskem. V Mostě se třináctka kříží se silnicí I/27, která vede do Litvínova kolem chemičky v Záluží. V sedmikilometrovém úseku Most – Litvínov se má tato velmi vytížená silnice rozšířit na čtyřpruh, aby se zlepšila plynulost a bezpečnost provozu. Úpravy by měly začít v roce 2026 a trvat dva roky.

Na silnici I/27 v okresu Most se počítá také s obchvatem Havraně se zprovozněním v roce 2030. Letos v srpnu stát zahájil stavbu obchvatu Žiželic u Žatce. Řidiči by na tento tříkilometrový úsek silnice I/27 Most – Plzeň měli vyjet na přelomu let 2025 a 2026.