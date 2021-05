Policie ve středu 5. května přijala před 11. hodinou oznámení, že v průmyslovém areálu v Záluží u Litvínova byla nalezena letecká puma. „Po vyhodnocení situace byla provedena evakuace zaměstnanců v takzvaném starém závodu a byla uzavřena silnice mezi Mostem a Litvínovem. Dopravu odklánějí policisté přes okolní vesnice,“ sdělila Deníku mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková chvíli po poledni.

Na místě pracovali policejní pyrotechnici.

Doprava se vrátila do normálu po zhruba dvou hodinách. "Silnice I/27 mezi Mostem a Litvínovem je opět zprůjezdněna. Nevybuchlá munice byla deaktivována a v současné době je zajišťován její odvoz k likvidaci," informovala po 14. hodině mostecká radnice prostřednictvím Mobilního rozhlasu.

"Provoz na silnici byl obnoven ve 13.50 hodin," potvrdila policejní mluvčí. Dodala, že letecká puma bude převezena mimo výrobní areál na jiné místo k cílené likvidaci.

Puma je podle policie z 2. světové války a váží 250 kilogramů. Z chemičky bylo kvůli ní evakuováno 5400 lidí.

Jak Deníku sdělil Pavel Kaidl ze společnosti ORLEN Unipetrol RPA, nevybuchlou pumu našli dělníci na stavbě nové výrobní jednotky. "V areálu zůstali pouze zaměstnanci nezbytní k udržení provozu a ti se řídí havarijním plánem, který je zpracovaný pro tyto případy. Kontinuita výroby ohrožena není," uvedl Pavel Kaidl k nařízené evakuaci.

Mluvčí Unipetrolu v 15.20 hodin informoval, že zásah byl ukončen a policie odvezla pumu mimo závod. Nebezpečí tak pominulo a režim v továrně, která výrobu nepřerušila, se vrací do normálu. Provoz převezmou směnaři, administrativní pracovníci dorazí ve čtvrtek 6. května na ranní. Chemička poděkovala policistům za profesionální zákrok.

Žádná panika, jen dopravní zácpa

Podle jednoho z evakuovaných zaměstnanců vyprázdnění pracovišť proběhlo hladce, až na dopravní zácpu před továrnou. „To se ale dalo čekat, protože z parkoviště vyjíždělo najednou hodně aut,“ řekl Deníku. Po oznámení nálezu pumy nepozoroval žádnou paniku. „Bylo to hlášeno do podnikového rozhlasu. Zjistilo se, že se jedná u pumu, když tam přijel pyrotechnik, a byla vyhlášena evakuace. Zazněla siréna a lidi začali vycházet a vyjíždět z brány. Byl docela frmol,“ dodal chemik. Lidé se však podle něj chovali klidně a někteří si venku i zakouřili. "Když viděli kolonu aut, nepospíchali, protože by se do ní stejně nedostali," řekl zaměstnanec, který už byl doma.

Záluží leží v centrální neobydlené části okresu Most. Za 2. světové války byly chemické závody v Záluží, postavené nacisty, bombardovány spojeneckým letectvem kvůli výrobě benzinu pro německou armádu.