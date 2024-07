Bylo po osmé hodině večer, když Iva Králová přecházela u 8. ZŠ v Mostě silnici. „Šla jsem ke kamarádce, která bydlela naproti, a vtom jsem uslyšela ten výbuch,“ svěřila se Deníku po padesáti letech dnes už 82letá Mostečanka.

Tehdy na ulici ještě netušila, co explodovalo, ale brzy se to dozvěděla. S ostatními překvapenými lidmi spatřila za městem kouř. Vycházel ze Staliňáku, z chemičky mezi Mostem a Litvínovem. „Manžel, který pracoval jako montér na petrochemii, byl zrovna u rodičů v Černicích, a když přijel domů, řekl mi, že bouchla chemička a že se na to pojedeme podívat k petrochemii. A tak jsme tam jeli,“ řekla pamětnice, která ze Záluží sledovala zkázu v rozžhavené továrně.

„Byl to strašný frmol,“ popsala situaci, kdy ještě viděla plameny. Jako zaměstnankyně továrny měla štěstí. Kdyby k havárii došlo na ranní směně, kdy je v závodě nejvíc lidí, mohlo se i jí něco stát, protože kancelář měla nedaleko.

Iva Králová v chemičce pracovala od roku 1956. Dělala na vedení dopravy v ekonomickém útvaru, který sídlil v přízemním baráku naproti bývalému zdravotnickému středisku u křižovatky na Horní Jiřetín. Když přišla po výbuchu poprvé do práce, kanceláře měly vymlácená okna. „Uklízeli jsme střepy a já přitom uklouzla a rozsekla si nohu. Kolegyně mě odvezly na středisko, kde mi ránu zašili. Na té noze mám stále jizvu,“ řekla seniorka.

Výbuch podle ní zasáhl i staré město Most. Tlaková vlna poškodila například výlohy obchodů. „Byla to prostě strašná rána,“ dodala. V chemičce prý vládla ponurá nálada, protože 17 lidí zemřelo a 112 utrpělo nejrůznější zranění. Část závodu byla poškozena a kolem epicentra se válely trosky. „Pro všechny to byl šok,“ shrnula havárii bývalá zaměstnankyně, která v závodu pracovala ještě přes dvacet let, ale tak velké neštěstí v obřím průmyslovém areálu už nikdy nezažila.

Ze vzpomínek pamětníků "V tu dobu jsem pracoval v AB jako podnikový dispečer a moc dobře si to pamatuji. Já měl zrovna noční, ale moje manželka, která měla odpolední a pracovala v laborce na lihu, byla vážně zraněna, ale hlavně utrpěla šok, ze kterého se dlouho vzpamatovávala. Vše, co následovalo potom, si moc dobře pamatuji, neb jsem se přímo zúčastňoval obnovy provozu. Mnoho mrtvých i zraněných jsem znal osobně, čest jejich památce."

Vyšetřování havárie se vleklo a tajilo, a proto veřejnost dlouho nic nevěděla. Byla to éra komunistické totality, neexistovaly mobily ani sociální sítě. Dnes jsou základní fakta známa. Katastrofa se stala ve 20.09 hodin. Předcházela jí údajně dutá rána, po které si výrobní dispečer všiml úniku hořlavého plynu a zalarmoval podnikové hasiče. Než přijeli, závodem otřásl ohlušující výbuch a vypukl velký požár. Dvě stě hasičů ho likvidovalo několik dní.

Byl mezi nimi i Vladimír Jakubek z Litvínova. „Když si na to člověk vzpomene, tak tomu nechce věřit. Bylo to zlé. Ohrožovaly nás tam ještě další výbuchy,“ řekl Jakubek, když v roce 2020 přebíral v chemičce medaili jako hasičský veterán. Podle něj mohly bouchnout i cisterny v podzemí, o kterých hasiče nikdo během zásahu neinformoval.

Vyšetřovatelé nakonec zjistili, že plyn začal unikat z kolena etylenového potrubí, které mělo korozí extrémně zeslabenou stěnu a nevydrželo přetlak. Uniklý plyn pak vyvolal požár v místě, kde byla pec. Tlaková vlna z exploze srovnala se zemí blízké okolí, venku zasáhla tramvaj a poničila přes tři sta objektů, většinou rodinné domy, některé až osm kilometrů daleko. Vina byla svalena na pracovníky údržby, z nichž tři stanuli před soudem a odpykali si tresty. Zničený provoz stát obnovil. Výroba syntetického lihu skončila až v roce 2005.

"Mezi mrtvými byl můj otec František Burda, bylo mu 24 let. Byl to moc fajn táta, během té noci jsem o něj přišla."

Po roce 1974 došlo v chemičce k dalším haváriím. K největším patří požár benzinu v tankovišti rafinerie v roce 1996, který trval týden a zaměstnal přes tisíc hasičů z celé ČR. Nikdo nepřišel o život, ale zraněny byly desítky záchranářů.

Poslední rozsáhlou havárií byl v srpna 2015 výbuch s požárem na petrochemii. Po explozi bylo z podniku evakuováno přes tři tisíce lidí a zasahovalo pět set hasičů. Při výbuchu a požáru nikdo nezemřel a nebyl ani vážně zraněn. Rekonstrukce poškozené části závodu trvala přes deset měsíců. Podnik instaloval nové technologie a zvýšil bezpečnost. Celkové náklady přesáhly 4 miliardy korun.

"Byla jsem u svého přítele v 5. patře paneláku naproti nádraží. Ozvala se rána, okna sice zůstala na místě, ale ze stolu spadla sklenička. Dodnes to mám v paměti stejně jako informace o tom, že "lidi" ukradli tržbu mrtvé průvodčí z tramvaje a vykradli bufet a kanceláře v hlavní budově."

Tragičtější byla důlní neštěstí. V září 1981 explodoval hlubinný důl Pluto II u obce Louka u Litvínova. V podzemí bylo 105 lidí. Přežilo jich jen čtyřicet. Byla to jedna z největších průmyslových havárií ve střední Evropě po 2. světové válce. Předtím explodoval důl Nelson III. v Oseku u Duchcova, kde v lednu 1934 zahynulo 142 lidí.

Kuřavková katastrofa

19. červenec je na Mostecku spojen nejen s výbuchem výrobny lihu v chemičce (1974). Ve stejný den, ale v roce 1895, poškodila město Most tzv. kuřavková katastrofa, kdy se v důlní oblasti daly do pohybu podzemní písky nasáklé vodou a desítky domů se začaly propadat. Přes dva tisíce lidí z poškozených budov přišlo dočasně o bydlení.

