Chemička v Záluží, kterou postavili němečtí nacisté kvůli výrobě benzinu pro tanky, byla během 2. světové války terčem sedmnácti spojeneckých náletů. Na obří závod tehdy spadly tisíce bomb a nálezy nevybuchlých pum od té doby pravidelně omezují výrobu a okolní dopravu. Bombu nalezenou ve středu 21. srpna při stavební činnosti u Minervy, v odlehlé části chemičky, však nelze odstranit hned. Musí se čekat týden.

Policejní pyrotechnik určil, že se jedná o leteckou britskou pumu s dlouhodobým zapalovačem s iniciací 144 hodin. „Z tohoto důvodu mohou začít pyrotechnici pracovat až 27. srpna," uvedla krajská policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Razantní omezení dopravy a zastavení výroby v chemičce bylo podle police v takovém případě na místě. Jedná se totiž o unikátní pumu ráže 500 liber. Obsahuje dlouhodobý chemický časový zapalovač, který mohl za války vyvolat explozi až za šest dnů. Proto s bombou zatím oproti minulým nálezům nelze hýbat. „Nyní v rámci odborného jednání diskutujeme o nejlepším a nejbezpečnějším řešení zneškodnění letecké pumy,“ uvedla mluvčí.

Podle policie nedochází k bezprostřednímu ohrožení obyvatel. „Situace je pod kontrolou,“ potvrdil mluvčí chemičky Orlen Unipetrol Pavel Kaidl. Po nálezu pumy ve středu 21. srpna odpoledne chemička z preventivních důvodů zahájila vypínání rafinérie a evakuovala stovky zaměstnanců. Odstavování výroby skončilo ve čtvrtek odpoledne a závod utichl. Železniční trať Most – Louka u Litvínova, která je blízko nálezu, a obslužná komunikace vedoucí z druhé strany areálu, zůstávají do odvolání zavřené. „Přístup pro zaměstnance i externí partnery do rafinérské části závodu zůstává i nadále omezen,“ dodal mluvčí.

Odstavení rafinérie ovlivnilo i provoz petrochemie. Kvůli nedostatku surovin začne v pátek 23. srpna v 8 hodin odstávka etylenové jednotky. Obyvatelé Mostecka tak uvidí v chemičce velký plamen na havarijní pochodni.

Firma zatím finanční ztráty nevyčíslila. Provoz celého areálu se vrátí do normálu až po odstranění bomby, ke kterému by mělo dojít nejdříve ve středu 28. srpna.

Tramvajový provoz bude obnoven od pátku 23. srpna. „Tramvaje tak opět vyjedou od prvních ranních spojů na lince 1 a 4 dle platných jízdních řádů,“ sdělila mluvčí dopravního podniku Hana Syrová.

Nálezy munice v Česku

S nálezy munice se setkávají policejní pyrotechnici po celé České republice prakticky každý den. "V průměru vyjíždějí ročně k 1 500 případům nálezů a zajištění munice. Avšak s takovýmto unikátní nálezem, jako je ten v Litvínově v Ústeckém kraji, se pyrotechnici v novodobé historii České republiky ještě nesetkali," oznámila na svém webu policie. Nebezpečnost a ojedinělost tohoto nálezu podle ní spočívají v iniciačním mechanismu. Do 21. srpna pyrotechnici totiž pracovali pouze s nálezy, které v sobě měly mechanický iniciační systém. V tomto případě puma obsahuje dlouhodobý chemický časový zapalovač, který je velice nebezpečný nejen svou nepředvídatelnosti. Nastaven může být až na 144 hodin, tedy 6 dní.

