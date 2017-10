Chanov opět trápí štěnice. Radnice celé sídliště proti hmyzu vystříká

Most - Město chce vyhubit štěnice a šváby v devíti panelových domech. Hmyz opakovaně zamořuje i další lokality v okresu.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

Rodiny počítají další krvavé kousance a správci domů další výdaje na obranu. V Mostě pokračuje malá válka s hmyzem. Tentokrát paraziti zaútočili v Chanově. Odveta bude celoplošná.

Radnice, která sídliště vlastní, nechá během podzimu dvakrát vystříkat všechny byty. Těch je přes dvě stě. „Dezinsekce se provádí jedenkrát ročně,“ sdělil mluvčí radnice Petr Baraňák. Boj se škůdci letos vyjde na 135 tisíc korun. Měli by zmizet do Vánoc. První postřik má najatá firma zvládnout do deseti dnů. Jeden vchod může trvat až šest hodin. Město musí v den zásahu zajistit vstupy do každé domácnosti a dalších prostor. U dvou paneláků výjimečně ošetří jen půlku objektu, protože v druhé, zdevastované, nikdo nebydlí.

V Mostě, kde v 90. letech tolik štěnic nebylo, jsou nyní nejvíce zamořené také Stovky a Sedmistovky a v Litvínově Janov. Odhaduje se, že novodobá invaze se dotkla už poloviny městské populace, tedy více než čtyřiceti tisíc lidí. Odborníci proto začali migrující hmyz mapovat, aby se nevymkl kontrole. Dlouhodobý výzkum má zefektivnit budoucí ochranu. „Jsme ve fázi shromažďování velkého množství dat,“ sdělil Petr Kučera z mostecké společnosti DDD Lenka Kučerová.

Lidé proti zamoření protestují

Obyvatelé Stovky si na nepříjemný hmyz stěžovali v petici loni na jaře, kdy pojmenovali hlavní potíže této sociálně vyloučené lokality. Předseda petičního výboru Josef Fiala z bloku 98 nevylučuje další hromadný protest zaměřený pouze na zamoření nepříjemným hmyzem. „Je to problém, který se neustále opakuje,“ uvedl Fiala.

Každý měsíc v tomto bloku vystříkají několik bytů, jednou za čtvrt roku celý vchod. Nejčastěji se jedná o nájemní byty, kde se střídá osazenstvo. Dezinsekce stojí dům ročně zhruba sto tisíc korun.

Podle Stavebního bytového družstva Krušnohor, které na Mostecku vlastní či spravuje nejvíce bytů, samosprávy velkých paneláků utratí za postřiky i několik set tisíc korun ročně. „Výskyt štěnic v bytových domech snižuje kvalitu bydlení,“ potvrdil mluvčí Krušnohoru Petr Prokeš.

Krušnohor má nasmlouvané dvě firmy na dezinsekci a deratizaci, jednu pro Most, druhou pro Litvínov-Janov. Podle Krušnohoru se ale štěnice vyskytují celoplošně, tedy ve všech částech měst, byť třeba méně koncentrovaně než na nejvíce problémových sídlištích.