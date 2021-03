Uklízeč Antonín Vodrážka mrkne v dešti na obrázek kontejnerového domu a hned má jasno. „Já bych v něm bydlel,“ řekne 45letý Mostečan v reflexní vestě, který v Chanově sbírá smetí. Dává ho do pytle na palouku, kde letos radnice postaví první plechový dům s 18 byty. Na vizualizaci, kterou Deník přinesl do Chanova ukázat, vypadá nový druh bydlení přitažlivěji než poškozený panelák vlevo od Antonína.

On je přitom zvyklý na ledacos. „Já jsem bydlel šest let venku,“ vysvětlí bývalý bezdomovec, který našel azyl v Mostě a s několika kolegy jezdí pravidelně uklízet celé sociálně vyloučené sídliště. „Kdybych měl tady žít, tak bych si to taky vybral,“ řekne o kontejneru Antonínův parťák, romský dělník z Mostu.



Podstatné ale je, co si myslí o kontejnerech místní. Zdá se, že počáteční odpor doprovázený peticemi slábne a řada obyvatel se s novinkou smíří. Tuší, že nic jiného jim nezbude. „Jak rozhodnou, tak bude,“ zhodnotí moc politiků žena s kočárkem. Na chodníku poprvé vidí vizualizaci stavby, která se možná i pro ni jednou stane novým domovem. „Nevypadá to špatně, je to skoro jako panelák, ale nevím, jestli bych se do toho nastěhovala,“ svěří se.

Vizualizace modulového objektu pro bydlení v Chanově

Její mladší sousedka vypadá skoro nadšeně. „Hm, vypadá to dobře. Klidně bych se do toho s rodinou nastěhovala,“ prohlásí nad obrázkem kontejnerů, které jí Deník ukazuje na mobilu. Tato žena zpochybňuje tvrzení, že v Chanově se o kontejnerech mluví jen negativně. „My se o tom ani vůbec nebavíme. Že to má být špatné, o tom nic nevím. Já proti tomu nic nemám,“ dodá.



Chanov je zvláštní svět a je těžké se v něm vyznat. Lidé tu migrují a názory často mění pod vlivem různých okolností. Proto tu volby dopadnou vždy jinak než ve městě. Třeba ty krajské v Chanově drtivě vyhráli Piráti (83% hlasů), kteří kontejnery odmítli, ale k Romům kritičtější ANO naopak propadlo (0%). „Já jsem pro kontejnerový dům, bude lepší než panelák,“ svěřuje se na ulici Rom, který přitom dříve dům z plechových buněk odsuzoval. Radnice jim říká modulový objekt, aby nebyly spojovány s kontroverzními „čunkodomy“, které kdysi vznikly pro Romy na okraji Vsetína.

O projektu

Devět bytů bude 3+kk o rozloze necelých 60 metrů čtverečních a devět 2+kk o rozloze 44 metrů čtverečních. Každý byt bude vybaven samostatnými měřiči spotřeby vody a energií.

Radnice dlouho slibovala, že projekt představí přímo v Chanově. Jenže odkládání veřejného jednání, které mělo být bouřlivé, narušila epidemie. Ve středu 10. března vedení Mostu vysvětlovalo modulové bydlení ve velkém sále radnice na neveřejné schůzi, na kterou mohla kvůli covidu jen malá skupinka zastupitelů a dva vybraní obyvatelé Chanova. Prezentaci s vizualizacemi pak město dalo na web se zprávou, která projekt hodnotí pozitivně. Zelenožlutý objekt o rozměrech 34 x 15 x 9 metrů má vzniknout ještě letos za zhruba 25 milionů korun. „Ano, počítáme se záměrem výstavby modulového bydlení v Chanově. V současné chvíli nic nebrání tomu vyhlásit na něj veřejnou zakázku,“ sdělil Deníku primátor Mostu Jan Paparega (ProMost).



Radnice zdůrazňuje odolnost, levné řešení, rychlou realizaci, dodržení norem, úspornost objektu a jeho vhodnost pro Chanov. Město argumentuje podobnými stavbami v ČR a Evropě a zdůrazňuje jejich využívání pro sociální bydlení, školy a školky. Dům z bytových buněk má v Chanově nahradit demolované bloky a hygienicky nevyhovující byty v domech, jejichž bourání chce radnice naplánovat.



Část mostecké opozice neuspěla s návrhem paneláky opravit s přispěním EU, protože na kontejnery nelze získat dotaci. „Projekt totiž nesplňuje podmínky dotačního programu, který stanovuje, že stavební záměr nesmí vést k prostorovému vyloučení osob,“ upozornil zastupitel Adam Komenda (nezařazený). Podle něj kontejnery pro Chanov se navíc nehodí na trvalé bydlení, protože se nejedná o ubytovnu či azylový dům.

Kontejnerový dům nedávno kritizoval i spolek Architekti bez hranic, který posuzoval dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení. Podle spolku stavba není vhodná pro dlouhodobé nájemní bydlení ani pro problematickou periferii města. „V kontextu sociálně vyloučeného sídliště Chanov by bylo vhodné, aby novostavba pozitivně ovlivnila lokalitu. V tomto smyslu jsou namístě obavy,“ sdělil architekt a člen výboru spolku Vojtěch Sigmund. Podle oponentů hrozí vznik plísní a další problémy, které se projevily na podobném projektu ve Vsetíně. I spolek doporučil raději renovovat zbylé paneláky se zapojením nezaměstnaných v Chanově.



Rekonstrukci paneláků ale radnice odmítla po špatné zkušenosti s jejich devastací a většími náklady na udržení provozu. Modulové bydlení podle vedení města do Chanova patří. „Při správném běžném režimu vytápění a větrání bude vnitřní prostředí zcela hygienicky nezávadné,“ uvedl primátor. Podle něj se nejedná o žádné rozšiřování sociálně vyloučené lokality, ale o zavedení současných hygienických standardů pro bydlení. „Chceme tam dostat lidi, kteří si toho budou vážit. Nájemníky bude do bytů vybírat odbor sociálních věcí,“ dodal primátor.



Někteří chanovští starousedlíci už dříve uvedli, že se obávají stěhování cizích problémových rodin z Mostu do Chanova.



Plánovanou novostavbu odmítaly dvě petice. Projekt loni v únoru kritizovala veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Ve své zprávě, kde komentovala vlastní šetření v Mostě, uvedla, že "realizací modulové výstavby v segregované lokalitě Chanov se statutární město Most dopustí diskriminace v oblasti bydlení z důvodu etnického původu". Vedení města s tím nesouhlasilo.

Chanov

Od roku 2013 město zbouralo v Chanově čtyři poškozené paneláky. Na sídlišti jich zbývá osm. Bloky 2, 8, 11 a 13 jsou od roku 2012 opravené za 43 milionů korun, z toho většinu nákladů pokryla dotace od EU. Sídliště Chanov vzniklo na okraji Mostu v letech 1978 a 1979. Mělo kino, kulturní středisko, samoobsluhu a další služby. Postupně na sídlišti převážili Romové a situace se začala výrazně zhoršovat mezi lety 1985 až 1988 po příchodu dalších rodin ze Slovenska či venkova. Kromě toho město tehdy tiše podporovalo výměny bytů romských rodin z města s neromskými z Chanova. Počet současných obyvatel se odhaduje na necelou tisícovku, z toho třetinu tvoří děti.