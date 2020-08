Radnice chce první kontejnerový dům postavit v příštím roce. Letos hodlá projekt představit a zároveň zbourat velký panelák 3, který je už prázdný. „To budeme jen rádi,“ řekl autor petice Ján Chromý. Menší paneláky je ale podle něj nutné zachovat, opravit a udržet jako například blok 8 rekonstruovaný v roce 2012 z dotací Evropské unie.

První petici proti kontejnerovým bytům loni podepsalo přes sto obyvatel Chanova, ale neuspěli. Druhý písemný protest, který po shromáždění 50 podpisů na jaře přerušila epidemie koronaviru, radnice obdrží zřejmě na podzim. „Lidé se ještě chodí podepisovat. Doufám, že podpisů bude víc než sto. Pak petici předám a uvidíme, jak se k tomu město postaví,“ sdělil Chromý.

Podle něj kontejnerové bydlení není pro Chanov vhodné, protože hlavně rodinám s malými dětmi poskytne horší podmínky než opravené paneláky. Obává se například nedostatečné izolace stěn. „Lidé mohou mít zdravotní problémy, a to přece není v zájmu úřadů,“ sdělil iniciátor petice.

Jak má kontejnerové bydlení pro Chanov vypadat, radnice dosud nezveřejnila. Projektová dokumentace s technickými výkresy je sice hotová, ale zpracovává se vizualizace, aby si lidé dokázali při prezentaci objekt lépe představit.

„Vizualizaci představíme na podzim,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol (ProMost). Radní chtějí výstavbu kontejnerového bydlení zařadit do návrhu rozpočtu na příští rok a začít stavět už na jaře. Vedení města argumentuje tím, že nové byty nebudou obyčejné kontejnery, ale obytné moduly, které splní veškeré normy a nabídnou kvalitní a udržitelné bydlení.

Město v letošním rozpočtu nejprve vyčlenilo na novinku v Chanově 20 milionů korun, ale výstavbu nedávno odložilo na příští rok kvůli potížím s připojením elektřiny. Energetici to mají vyřešit.

Proti kontejnerovému experimentu je část opozice. „Náš postoj je stále neměnný, jak už jsme říkali loni. My si myslíme, že tato výstavba je nehospodárný výdaj. Od začátku nabízíme alternativu v podobě opravy bloků 6 a 10 s využitím místních obyvatel,“ řekl zastupitel Adam Komenda (Piráti a Zelení pro Most).

Podle něj lze navázat na příklad dobré praxe, kdy město před osmi lety opravilo s pomocí chanovských dělníků několik poškozených domů a nájemci jsou v nich spokojeni. Komenda upozornil, že podle některých odhadů by se za cenu kontejnerů mohlo úpravou bloků 6 a 10 získat víc standardních bytů. „Bylo by v nich rozhodně lepší a humánnější bydlení než v kontejnerech,“ dodal.

První změnou v Chanově bude letos na podzim demolice bloku 3, kterou zaplatí město a která protesty nevyvolala. Velký rozbitý panelák je bez nájemců a plný odpadu. Cena bourání ještě není známa. Firmy poslaly nabídky do 7. července a soutěž se pro velkou účast dosud vyhodnocuje.

Plánovanou výstavbu kontejnerových bytů letos v únoru kritizovala veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Kvůli nim ukončila s Mostem spolupráci Agentura pro sociální začleňování.

O Chanovu

Sídliště Chanov vzniklo na okraji Mostu v letech 1978 a 1979. Mělo kino, kulturní středisko, samoobsluhu a další služby. Postupně na sídlišti převážili Romové a situace se začala výrazně zhoršovat mezi lety 1985 až 1988 po příchodu dalších rodin ze Slovenska či venkova. Kromě toho město tehdy tiše podporovalo výměny bytů romských rodin z města s neromskými z Chanova. Počet současných obyvatel se odhaduje na necelou tisícovku, z toho třetinu tvoří děti.



Od roku 2013 město zbouralo v Chanově tři poškozené paneláky. Na sídlišti jich zbývá devět. Bloky 2, 8, 11 a 13 jsou od roku 2012 opravené za 43 milionů korun. Město si půjčilo od České spořitelny, většinu nákladů ale pokryla dotace od EU. Úpravy veřejných prostranství stály osm milionů korun.



Původní sdružený projekt na revitalizaci sídlišť Chanov a Stovka počítal s tím, že do roku 2015 by se investovalo až 510 milionů korun, město by zaplatilo 134 milionů. V Chanově mělo vzniknout centrální náměstí z betonu pro shromažďování a trávení volného času, částečně zastřešený amfiteátr, graffiti stěna, multifunkční hřiště a plavecký bazén. Paneláky měly dostat nové technologické rozvody, zateplení, nová okna a dveře.