Cestující čekají výluky vlakových spojů z Bíliny do Oldřichova

Litvínov /ROZHOVOR/ – Nastoupil k prvnímu zápasu a hned se ukázal gólem. Brian Ihnačák po sedmi měsících v ostrém duelu nezklamal. Zklamalo ho pouze to, že jeho gól nebyl vítězný. Sám to viděl, jako by ho ani nedal. „Nejdůležitější je výhra. Tu nemáme,“ vykládala po severočeském derby s Libercem nová útočná akvizice hokejového Litvínova.