Opoziční zastupitel a místopředseda Strany zelených Petr Globočník před hlasováním o udělení občanství uvedl, že Štýs podporoval rozšíření dolu ČSA u Litvínova, čímž ohrozil město. Klub zastupitelů z uskupení Litvínov DO TOHO! (Sdružení Zelených, Pirátů a nezávislých) proto návrh na udělené občanství nepodpořil.

Štýs se narodil 22. října 1930 v hornické rodině. Stál u zrodu generelu rekultivací v Mostecké pánvi. Byl hlavní tváří obnovy krajiny a členem řady odborných orgánů. Proslul i jako fotograf, který sedm desítek let dokumentoval proměnu severočeské krajiny. Cenné snímky i odbornou knihovnu věnoval mosteckému muzeu. Vzpomínky Štýse jsou součástí databáze Paměť národa.

Litvínovské zastupitelstvo schválilo ve čtvrtek 30. září udělení čestného občanství města lesnímu inženýrovi Stanislavu Štýsovi. Devadesátiletý odborník na životní prostředí a rodák z Chudeřína je zakladatelem takzvané české rekultivační školy, který vedl obnovu krajiny po těžbě uhlí na šachtách v Podkrušnohoří. Ocenění by měl obdržet v reprezentačním sále Zámku Valdštejnů.

