Mostečtí kriminalisté dotáhli do úspěšného konce několik měsíců rozpracovaný případ výroby a distribuce drog na Mostecku. Obvinili celkem 7 osob. Dva z nich už nyní sledují svět z vazební věznice.

Zásahovka v akci na Mostecku. | Foto: Reprofoto Deník, zdroj Policie ČR

Širokou veřejností je často diskutovaným tématem právě problém prodeje a užívání drog v mostecké sociálně vyloučené lokalitě „Stovky.“ Z této lokality získali policisté TOXI týmu v únoru velmi zásadní poznatek, kterým se začali zabývat.

"Tady začíná celý příběh pojmenovaný akce CHIMERA. Kriminalisté pečlivě shromažďovali informace, které je dovedly k 27letému muži. Tomu kladou za vinu, že v posledních dvou letech obstaral a následně prodal pervitin nejméně ve 310 případech. Během této doby několikrát změnil své bydliště, které bylo místem distribuce. Celkem mu rukama prošlo několik desítek gramů této drogy, kterou poskytoval koncovým uživatelům za částku od 100 do 400 korun za jednotlivý prodej," uvedl mluvčí mostecké policie Václav Krieger.

Tím ale práce policistů neskončila. Zajímali se zejména o to, odkud tento prodejce metamfetamin bral. Mravenčí prací zjistili, že obviněný je napojen na několik zdrojů. Jedním z nich byl 31letý dodavatel z Litvínova a jeho 26letý řidič. Ti měli pervitin vyrábět v jednom z litvínovských bytů.

Distribuce, příjemci a drogové doupě

"Hotový produkt pak rozváželi i do okolních okresů. Ovšem hlavní cílovou oblastí pro distribuci byla právě lokalita mosteckých stovek. Smyčka se pomalu utahovala a policisté nasbírali operativními prostředky mnoho důkazního materiálu. Získané indicie je navedly k jedné nemovitosti v obci České Zlatníky. Tam se měly zájmové osoby vyskytovat. V tu dobu už policejní vyšetřovatel držel v ruce na dvojici dodavatelů souhlas se zadržením," sdělila k případu policie.

Zdroj: Youtube

Uplynulou středu spadla klec a policisté ze zásahové jednotky Ústeckého kraje oba muže zadrželi. Dvojice nebyla ovšem v objektu sama. Spolu s nimi tam byli další 2 muži, kteří byli vyrušeni při vaření pervitinu. Pak se rozjel kolotoč trestního řízení.

Kriminalisté následně zajistili zhruba 350 gramů hotového produktu určeného už k samotnému prodeji. "Mimo jiné policisté narazili na odcizenou střelnou zbraň a na 40 tisíc korun v hotovosti. Při samotném prověřování případu vyšlo najevo, že skupina osob měla při posledních třech procesů vaření vyrobit nejméně 1050 gramů pervitinu. Zajištěné věci a materiál odeslali kriminalisté ke zkoumání," dodal mluvčí policie Krieger.

Podle výsledku expertízy se může změnit právní kvalifikace. Dealerovi ze stovek hrozí v případě uznání viny trest až do výše 5 let. Všem ostatním pak až 10 let ve vězení. Dva z obviněných počkají do rozsudku ve vazební věznici, kam je poslal soud na návrh policistů. Tím ale práce TOXI týmu nekončí. V rámci realizace CHIMERA je předpoklad dalších obvinění.