Práce v teplárně se dají plánovat průběžně po celý rok, údržba horkovodní sítě však může probíhat pouze mimo topnou sezónu. Díky technickým a organizačním opatřením trvají dnešní odstávky ale jen pár dní.

„Realizaci akcí se vždy snažíme plánovat tak, aby naši odběratelé nebyli bez teplé vody dlouho. Termín celoplošné odstávky směřujeme záměrně na období státních svátků, kdy je většina odběratelů mimo svůj domov na chatách či dovolených,“ vysvětluje Tomáš Vraj, vedoucí provozu Severočeské teplárenské.

Letošní letní odstávky. Červencové svátky v Mostě bez teplé vody.Zdroj: Severočeská teplárenská

Po celoplošné dvoudenní odstávce v Mostě budou následovat už jen několikadenní lokální přerušení dodávky kvůli opravám místních rozvodů a přípojek výměníkových stanic.

Dotknou se především čtvrti Pod Nemocnicí mezi ulicemi V. Nezvala a P. Jilemnického, kde budou níže popsané bloky bez teplé vody do 10. července z důvodu generální opravy primární přípojky. Další tři rekonstrukce sekundárních sítí se budou týkat dohromady pouze čtyř odběrných míst.

ODSTÁVKY TEPLÉ VODY PRO MĚSTO MOST

4. - 6. července | Celé město Most

Od 4. července 5:00 hodin do 6. července 22:00 hodin.

4. - 10. července | Most, Pod Nemocnicí

VS 21: bl. 200, bl. 201, bl. 202, bl. 203, bl. 204, bl. 205, bl. 206, bl. 207, bl. 208, bl. 209, bl. 210, bl. 211, bl. 212, bl. 213, bl. 214, bl. 215, bl. 216, bl. 217, bl. 218, bl. 219, bl. 220, bl. 221, č. p. 1088, č. p. 1929, č. p. 2535 (MŠ), č. p. 2696

Od 4. července od 5:00 hodin do 10. července ve 12:00 hodin.

3. - 9. července | Most, Stalingradská

VS 36: bl. 6, č.p. 47

Od 3. července 8:00 hodin do 9. července 11:00 hodin.

3. - 9. července | Most, Zahražany

VS 39: bl. 536

Od 3. července 7:00 hodin do 9. července 10:00 hodin.

5. - 12. srpna | Most, Pod Lajsníkem

VS 53: bl. 505

Od 5. srpna 7:00 hodin do 12. srpna 10:00 hodin.