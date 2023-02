Krize nekrize, dvaaosmdesátiletý Josef Rejzek z Mostu svůj dopolední rituál nemění. Už sedmým rokem si chodí pravidelně pro obědy do restaurace Severka, která jako kulisa televizního seriálu Most! proslula svým svérázným domáckým prostředím. „Já si nosím jídlo domů. Dávají takové porce, že mám co jíst dva dny, takže mně se to vyplatí. Navíc vaří dobře a lidově,“ řekl Deníku bývalý technik Telecomu, když ze Severky odcházel s plnou taškou. Nevadí mu, že i tento podnik musel zdražit a že on ze své penze musí dávat za obědy víc. Před lety prý platil 90 korun, teď je to 120 korun. Kdyby si vzal něco smaženého, třeba vepřový řízek s přílohou, stálo by ho to o deset korun víc, tedy 130 korun. „Dneska se zdražuje všude a všechno,“ pokrčil rameny.

Kdyby Severka nebyla, využíval by školní jídelnu nebo blízkou restauraci U Kojota, kde podle něj taky dobře vaří. Kdyby v okolí neměl žádnou hospodu, musel by se vařečky chopit sám, ale nevěří tomu, že by stejně chutný oběd udělal za méně peněz. „Když si někdo vaří doma, a myslí si, že ušetří, tak dneska to už podle mě neplatí, když si musíte všechno drahé kupovat. Mně to ještě připadá jako zbytečná ztráta času,“ vysvětlil, proč stále upřednostňuje chození pro obědy. Kupuje si je ve všední dny, jen o víkendech si vaří, což mu vyhovuje.

Hlavně díky lidem jako je Josef Rejzek může restaurace Severka fungovat. Pro strávníky, od stavebních dělníků po seniory, je otevřena od 10 do 14 hodin. Nejvíc lidí přichází po otevření a tato vlna, která kupuje i celé šišky knedlíků, vrcholí v poledne. „Nejdřív přijdou stálí zákazníci, ale po dvanácté návštěvnost opadá. To se pak věnujeme přípravě na další den, na vaření a rozvozy. Zkrátka je znát, že se lidi snaží šetřit,“ sdělil Lukáš Cingel, který Severku provozuje. Neobjevují se další klienti, kterým by rozvezla jídla do zaměstnání, ale na druhou stranu má restaurace věrné odběratele, kteří objednávky neruší. Přesto i Severka byla nucena zdražit. Do konce prosince měla zafixovanou cenu energie, ale s novými podmínkami byl rozdíl v sazbě tak velký, že musela zvýšit i cenu piva.

Také Cingel má v poslední době neodbytný frustrující pocit, že podniká jen pro to, aby zaplatil elektřinu, plyn, vodu, mzdy, zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance. „To, co se s hospodami dlouhodobě děje, se mi zdá smutné. A nikdo nevidí konec,“ dodal živnostník, na kterého také tvrdě dolehla nedávná covidová epidemie s razantním vládním omezováním gastronomie. Teď sice může známá restaurace vařit bez zákazů, ale má kvůli ekonomické krizi vyšší náklady. Loni prodávala oběd za 100 korun, teď je dražší o 20 korun a smažená jídla o 30 korun. Severka ponechá současné ceny na zkoušku ještě dva měsíce, a pak se uvidí, co dál. Cingel doufá, že tohle bude strop a nebude muset dál ceny zvyšovat. Počítá s tím, že v lednu a únoru nejsou nikdy velké tržby. Když na jaře naběhnou jako každý rok, tak i štamgast Josef Rejzek nesáhne hlouběji do peněženky. „Já budu navštěvovat Severku pořád,“ upozornil štamgast, který nedávný nárůst ceny akceptoval.

Jenže takových lidí by bylo třeba víc, ale zatím ve velkém nepřicházejí. Proto i v tradiční mostecké Pivnici U Jeptišek pozorují úbytek strávníků. Tento podnik má nyní každý pracovní den polední menu za 135 korun, což zahrnuje také polévku. Restaurace ale bude v březnu zdražovat o 10 korun, takže celé menu bude za 145 korun. Důvod? „Hlavní příčinou jsou mzdy. Když se všude zdražuje, musíte lidem přidat,“ vysvětlil vlastník podniku a provozní vedoucí Petr Kabeláč.

U Jeptišek výčep a kuchyň vždy vydělávaly zvlášť. Dnes ale výčep doplácí na kuchyň, což znamená, že ji dotuje. Kuchyň totiž není tak silná jako v běžné restauraci, protože „Jeptišky“ jsou především pivnice. Přesto podnik polední menu dál nabízí. „Kdyby tu lidi seděli jen u piva, bylo by to takové smutnější,“ sdělil hostinský, který nechal kuchyň před třemi měsíci renovovat a věří, že se investice co nejdřív vrátí. I když konec zimy nebývá příznivý, do budoucna se snaží hledět s optimismem. „Jde mi o udržení dobrého jména pivnice. Jeptišky tu jsou už sedmdesát let,“ dodal.

Svačina z domova pracující nezasytí

Jídlo v pivnici přitahuje například ženy, které zametají město. „Tím, že děláme venku, teplé jídlo potřebujeme. A do Jeptišek chodíme rády, protože tu mají výborného kuchaře,“ svěřila se jedna z dělnic, které na jídlo přispívá zaměstnavatel. Suma 135 korun za oběd nepřipadá uklízečkám moc vysoká. „Nám se to vyplatí. Jinde chtějí skoro dvě stovky,“ shodly se. Běžná svačina z domova podle nich fyzicky pracujícího člověka nezasytí. Důležitá je také změna. „Když žena dělá svačinu pro děti, tak udělá i pro mě. Když mám ale celý týden jen namazaný chleby, tak si sem tam zajdu na něco vařeného, abych si zpestřil jídelníček,“ potvrdil muž čekající v pivnici na polední menu.

Kromě zdražování trápí řadu restaurací ještě jeden problém – obtížně shánějí pracovní sílu do kuchyně. „Je to šílené, nikdo se nehlásí,“ potvrdil Kabeláč. Podle něj se to táhne od covidu, kdy lidi z gastra utíkali do fabrik, protože restaurace musely zavřít a učit se omezeně prodávat přes okénko nebo na rozvoz.