„Byl jsem natankovat asi poslední levnější benzín. Přijel jsem, dokud je to pod čtyřicet. Je to neuvěřitelné, hrozně to zdražuje. Vzal jsem plnou a dva kanystry, víc jich bohužel nemám,“ odjížděl od čerpací stanice Tank ONO v Havrani Petr Kuběna ze Žatce.

Podobně stál ve frontě na „levnější“ benzín, tedy pod 40 korun za litr, také Milan Milko. Oba tam strávili desítky minut. „Beru plnou. Ty ceny jsou hrůzostrašné. Navíc se bojím, že to není konec, že to bude dál hodně stoupat. Kam až? To netuším. Sice jsem tady hodně dlouho čekal, ale ušetřím,“ uvedl pro Deník.

Kvůli zmapování cen se redaktor Deníku projel v pátek 4. března dopoledne z Mostu do Žatce. Například u mostecké čerpací stanice Shell stál litr Naturalu 95 už 42,50 korun, nafta 43,90. O pár set metrů dál, u Tesca, stál benzín 40,50 a diesel 40,90 korun. Na čerpací stanici MOL byl Natural za 41,50, nafta pak za 41,90. Při výjezdu z Mostu se na Robin oil dal benzín i nafta pořídit ještě za 39,50 korun. Nejlevněji bylo na čerpací stanici Tank ONO v Havrani. Natural 95 i diesel tam v pátek dopoledne stály shodně 38,90 korun.

Na všech místech ale ceny rychle stoupají, čerpací stanice mění v současnosti ceny několikrát denně a nikoli třeba o deset haléřů, ale často skokově, v desítkách haléřů až korunách. Některé levnější čerpací stanice mají často dlouhé fronty, někteří řidiči podle obsluh také panikaří. V Žatci Benzina nabízela litr Naturalu 95 za 42,50 korun a naftu za 44,10 korun. O několik set metrů dál, u čerpací stanice KM Prona byl na ceníku benzín za 42,90 a diesel za 43,90 korun.

Skokové zdražení přináší obrovské problémy také dopravcům v osobní i nákladní dopravě. „Bude to mít obrovský dopad. Je to hrozné. Budeme muset zdražovat a o dost. Bohužel, bude to tuhé, snad někdo bude jezdit. Uvidíme, jak to přežijeme. Snad jo, musíme,“ zadoufal Josef Danko z Měcholup, který vlastní pět autobusů, které využívá hlavně pro zájezdovou dopravu.

„Poznamenává nás to ohromně. Pohonné hmoty a mzdy řidičů jsou naše největší náklady. Nafta letí nahoru, přepravné se ale tolik nezdražuje. Nepočítalo se s tím. Přepravné je smluvně domluvené dlouho dopředu a při současných cenách nafty nám to nepokryje ani náklady, jdeme do mínusu. Jsou to pro nás milionové ztráty,“ postěžoval si Stanislav Šusta z varnsdorfské firmy Noprosu, která se zabývá kamionovou dopravou.

Průměrná cena pohonných hmot je aktuálně nejvyšší v historii. Jak benzín, tak nafta stojí vůbec poprvé celorepublikově průměrně přes 40 korun za litr. Dosud rekord drželo září roku 2012, kdy stál benzín průměrně 38,56 korun. Ve čtvrtek 3. března 2022 se prodával průměrně za 40,40 korun. Podle dat společnosti CCS za jediný den Natural 95 zdražil v průměru o více než korunu, nafta o 1,60 koruny za litr.

„Plošná cena nafty u námi poskytovaných tankovacích karet se v tomto týdnu zvedla ve srovnání s obdobím před ruskou agresí asi o 5 korun za litr,“ popsal aktuální vývoj Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, jež firmám poskytuje tankovací karty Shell a EuroOil.

„Důvodem dramatického zdražování pohonných hmot v ČR je zdražování ropy na světových trzích a také citelné oslabení koruny vůči dolaru. Oboje bezprostředně nastává či sílí v důsledku propuknutí války na Ukrajině,” doplnil ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda.

Experti navíc předpokládají, že ceny budou pravděpodobně dál rychle růst. Je prý možné, že se rychle dostanou i do pásma 45 až 50 korun za litr. Pokud by navíc Rusko omezilo své dodávky ropy, je možné, že by pohonné hmoty mohly být ještě dražší. „Motoristé v ČR musí počítat s tím, že ceny pohonných hmot budou dramaticky růst i v příštích dnech. Pohonné hmoty v ČR od invaze Ruska na Ukrajinu v minulém týdnu zdražují nebývale citelným tempem, denně v rozsahu kolem 50 až 60 haléřů. Toto už tak rychlé tempo však snadno může ještě akcelerovat. A to zejména v tom případě, že Rusko v rámci odvety za sankce Západu omezí své dodávky plynu či ropy do Evropy, případně na ně Západ uvede embargo,” dodal Kovanda.