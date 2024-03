I trhovců bylo méně než na vrcholu loňské sezóny. „První trhy vždycky bývají slabší,“ upozornil pořadatel František Flachs. Venkovní obchodování bude podle něj ožívat postupně v závislosti na počasí a sezónním zboží. S oteplením, zřejmě ještě před Velikonocemi, se objeví žádané sazenice i květiny a pak začne období čerstvé zeleniny. „Trh pak bude mnohem pestřejší,“ dodal organizátor. Letos se vejde na chodníky opět kolem třiceti stánků, ale jejich počet se bude měnit podle zájmu prodejců o místa. Někteří loni skončili, jiní se nově přihlásili.

V úterý 5. března přijeli hlavně známí prodejci, k nimž lidé chodí léta. Patří k nim třeba Alexander Breth z Loun, který s manželkou nabízí chovatelské potřeby pro všechna domácí zvířata – pro psy, kočky, hlodavce, vodní i suchozemské želvy a rybičky. „To by muselo být hodně špatné počasí, abychom nepřijeli,“ řekl Breth. Mostečané si u této rodinné firmičky, která má v Lounech kamenný obchůdek i psí salón, také objednávají věci telefonicky, takže Breth je vidět na trzích i za deště. „Když slíbíme, že něco přivezeme, tak to přivezeme. Na nás je spoleh,“ dodal prodejce, který má stejné ceny jako loni. „Pokud nezdraží dodavatel, tak my nikdy nezdražujeme,“ vysvětlil. Vyšší tržbu oproti loňsku neočekává. „Budu rád, když to bude stejné jako před rokem,“ řekl Breth, který začal jezdit na trhy v regionu už v 90. letech a v Mostě má spoustu známých a přátel. Kdysi prodával chovatelské potřeby i v areálu letního stadionu, kde býval velký trh, a později přešel do tržnice u Kosmosu.

Na městskou tržnici i na Plecháč vzpomíná také Martina Nováková ze Žatce, která na trhu v centru Mostu bude opět každé první úterý v měsíci prodávat bylinkové čaje na nejrůznější neduhy, například na ekzémy, na stres, na zánět průdušek a na vysoký tlak. Na první trh dovezla i tinktury. „Lidi se chtějí léčit nebo ozdravovat i jinak než jen chemickou cestou a klasickou medicínou. Podobný trend je v biopotravinách a celkově ve větším zájmu o zdravější životní styl. Podle mě je moc dobře, když lidi vyhledávají pomoc i v přírodě,“ sdělila Nováková, jejíž stánek Zdislava tea je plný sáčků s různými směsi bylin. S nimi objíždí farmářské trhy a také obchoduje přes e-shop.

Na zahajovacím úterním trhu nemohl chybět ani oblíbený stánek s grilovaným masem. „Teď máme vepřový bok a klasiku - kuřata, kolena, žebra. Pak zase budou krůtí stehna,“ informoval prodejce. Z Kladna, kde vstával v půl páté, dorazil Václav Čmolík, obchodník s cukrovinkami, který dovezl i velikonoční kraslice, zajíce, věnce a košíky. „Jezdím do Mostu asi deset let. Klasických trhů je už hodně málo,“ poznamenal obchodník, který prodává i v Berouně a Rakovníku. Centrum Mostu hodnotí jako dobré místo. I on si myslí, že letošní rok bude ohledně obchodu podobný jako ten loňský. K optimistickým prognózám, že bude lépe, je opatrný i pořadatel.

Víc rušno bude v centru koncem tohoto měsíce. V pátek 22. března totiž začne na nedalekém náměstí velikonoční jarmark a v úterý 26. března tak budou v centru dva trhy vedle sebe. Pravidelný sobotní bleší trh u fotbalového hřiště za Neprakťákem začal po zimní pauze 2. března.

