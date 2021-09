V minulosti se několikrát stalo, že cenu zastupitelé vůbec neudělili, nebo místo jedné či několika osobností ocenili kolektiv, například ženský pěvecký sbor Clavis Cordium a Dámský házenkářský klub Baník Most.

Cena je hlavně morálním oceněním za výrazná umělecká, vědecká a jiná díla, která mají vztah k městu Most, a za přínos k rozvoji města ve všech oblastech života. Cenu mohou dostat nejen rodáci, ale i ti, kdo v něm žili jen krátce. Nominovat lze také zemřelé osobnosti.

Osobnosti navrhuje do konce května veřejnost. Letos byli na seznamu nominovaných i Festivalový orchestr Petra Macka, ředitelka mateřské školy Milada Kmínková, primář nemocnice Miroslav Peleška, odborník na rekultivaci Stanislav Štýs a popularizátor astronomie Zdeněk Tarant (in memoriam).

Cenu města Mostu udělili zastupitelé Daně Hodačové, Svatopluku Matějkovi a in memoriam Jaroslavu Tačnerovi. | Foto: archiv Deníku

Cenu města Mostu za rok 2020 obdrží sbormistři pěveckého sboru Korálek při 11. ZŠ v Mostě Dana Hodačová a Svatopluk Matějka. Rozhodlo o tom mostecké zastupitelstvo, které udělilo také cenu in memoriam Jaroslavu Tačnerovi, dlouholetému předsedovi Tenisového klubu Most. Zemřel letos v dubnu.

