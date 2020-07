Dana Hodačová a Svatopluk Matějka, dlouholetí sbormistři dětského pěveckého sboru Korálek při 11. ZŠ, získají prestižní celostátní Cenu Jaroslava Herdena za úspěšnou pedagogickou a uměleckou činnost v oblasti regionálního školství. Cenu obdrží od Společnosti pro hudební výchovu České republiky, jejíž historie sahá až do roku 1934. Odborníci se letos rozhodli udělit toto ocenění oběma Mostečanům jako výraz úcty a poděkování za jejich celoživotní práci. K předání dojde v srpnu v Mělníku.

„Vážíme si toho. Jsme rádi, že si někdo všiml našeho celoživotního úsilí, které jsme věnovali hudební výchově,“ svěřila se Hodačová.

K laureátům patří známé osobnosti, například Zdeněk Svěrák či Jaroslav Uhlíř, kteří hudební výchovu propagují. Letos společně s Matějkou a Hodačovou obdrží cenu i Jiří Suchý s Jitkou Molavcovou, Jan Vodňanský, in memoriam Petr Skoumal a autor učebnic hudební výchovy František Sedlák. „V takové společnosti se člověk neocitá každý den,“ sdělil Matějka.

Podle Hodačové cena mířící do Mostu ukazuje, že místní kultura dokáže obstát i ve srovnání s Prahou, kde je sborů mnohem víc. Do Korálku nastoupila v roce 1994 a projela s ním kus Evropy. „Vždy mě těšilo, že naše práce má smysl a že úspěchy byly vidět,“ řekla sbormistryně, kterou práce s dětmi stále baví.

Jaroslava Herdena, proslulého hudebního pedagoga, který výrazně ovlivnil hudební výchovu na školách, Svatopluk Matějka osobně poznal. „Ocenění je pro mě velkou radostí a zároveň satisfakcí za celoživotní práci učitele a sbormistra na poli rozvoje hudebnosti a estetického vnímání dětí a mládeže v regionu,“ uvedl.

Podle Matějky mají hlavní zásluhu na ocenění hlavně úspěchy Korálku, který s kolegyní čtvrt století na 11. ZŠ vedl. „Na úrovni sboru se podepsala i koncepční práce celého týmu, počínaje přípravnými sbory Korálku, a také obětavá pomoc rodičů. Díky tomu jsme přivezli několik nejvyšších ocenění z prestižních soutěží doma i v zahraničí,“ dodal Matějka.

Když například před dvěma roky navštívil přátele ve francouzském městečku Veneux les Sablons, kam Korálek často zajížděl koncertovat, obyvatelé na mostecký sbor stále vzpomínali. „Korálek zanechal stopy v srdcích lidí doma i v zahraničí. Myslím, že vždy velmi dobře prezentoval úroveň práce našich pedagogů, zpíval za sebe, za školu, za naše město, region i republiku,“ zmínil.

Dětský pěvecký sbor Korálek založila v roce 1990 učitelka Jaromíra Merhautová, která stála u zrodu projektu rozšířené výuky hudební výchovy na 11. ZŠ. Sbor zpívá české lidovky, klasiku a věnuje se i populární hudbě. Pravidelně vystupuje na akcích školy, festivalech a soutěžích. Jedním z jeho největších úspěchů je vítězství na mezinárodní soutěži Festa Musicale 2002 v Olomouci, kde zápolilo 196 sborů se sedmi tisíci zpěváky. Sbor koncertoval i v Německu, Francii, Anglii, Holandsku a na Ukrajině. Korálek má nyní 47 dětí od 6. do 9. třídy a další talenty mu vychovávají přípravné sbory Perlička a Kamínek. Korálkem už prošly stovky zpěváků a těm nejstarším je dnes kolem 40 let. Letos na jaře měl Korálek oslavit 30 let svého vzniku, ale kvůli koronaviru musel výroční akci odložit na příští rok.