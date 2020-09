Jako kdyby tam přistály z Marsu. Tak někteří lidé hovoří o automatech s technickým konopím. To na rozdíl od klasické „trávy“ s větším procentem psychoaktivního THC, kterou se zkouříte, obsahuje hlavně kanabidiol (CBD), látku údajně s řadou léčivých účinků. Mašinky s právě takovými produkty se začínají kromě Ústí objevovat i v dalších severočeských městech. Jedna by měla už stát v Liberci, ostatní mají být v Teplicích, Děčíně, Chomutově i Mostě.

Kritici říkají, že prodávat z takzvaného CBDmatu technické konopí není košer přinejmenším proto, že si sáček s „trávou“, jejíž skutečné složení neznají, můžou ke kouření klidně koupit i děti. Provozovatel buduje celorepublikovou síť CBDmatů a nepopírá, že už se kvůli nim dostal do křížku s policií. Vše je ale podle něj legální a ti, komu jeho automaty vadí, jednoduše nemají dost správných informací.

Zelený automat ozdobený motivy konopných listů stojí asi měsíc před ústeckou hernou na Předmostí a hospodou Dřevák na Severní Terase. Když do mašiny hodíte mince, nebo spíš pár bankovek, vyplivne vám cigaretové papírky, olejíčky s konopím, dokonce konopné roušky, ale především paličky technického konopí ke kouření nebo jinému způsobu konzumace.

Při obhlídce redaktora Deníku před podnikem v centru města si zrovna z automatu dva mladí ukrajinští dělníci vítězně odnášeli jeden pytlíček. Na otázku, co to je, volali s radostí „tráva, tráva!“ Výčepní v napohled „zaplivané čtyřce“ se odmítala s novinářem obsáhleji bavit. Na dotaz, jestli je automat před barem legálně, uštěpačně odpověděla, že samozřejmě, ostatně kolem chodí policisté. „Ale heleďte se, tady nejsou informace, tady je herna,“ ukončila hned potom rozhovor. Venku už automat užasle zkoumala mladá romská rodinka.

Nad přítomností podobného zařízení ve městě, které má pověst jednoho z center české drogové scény, se přinejmenším pozastavuje ředitelka odborných programů a služeb ústeckého Drug-Out klubu Radka Kobližková. Vadí jí, že u „bedny“ nejsou žádné informace o provozovateli ani o složení produktů nebo třeba návod k jejich použití. „Má to Ústí ještě zapotřebí, když tu je k mání všechno od opiátů až po stimulanty?“ zaráží Kobližkovou. Zmiňuje, že na neškodnost technického konopí pro lidský organismus, zvlášť mladý, nemají odborníci z jejího oboru zdaleka jednotný názor. „Pořídíte to bez receptu, nakonec si to může koupit i dítě,“ upozornila expertka. Jedním dechem však dodává, že typické klienty Drug-outu CBDmat nejspíš vůbec nezajímá. Nějakých 250 nebo dokonce 750 korun za trochu konopí je pro ně moc, když i pervitin seženou v Ústí levněji. Na druhou stranu, lidé závislí na klasické „trávě“ podle Kobližkové tvoří jednu z velkých skupin klientů Drug-Outu. Mezi nimi jsou často i děti. Pro někoho by třeba právě pytlíček z CBDmatu mohl být oslím můstkem ke skutečné „trávě“.

Automaty zkoumají úřady

Automaty ve městě neunikly pozornosti náměstka primátora Tomáše Vlacha (ANO), který má na starosti i sociální oblast. „S úřadem to neměl nikdo povinnost konzultovat, pokud automat není na pozemku města. Samozřejmě prověřujeme, jestli nedošlo k nepovolenému záboru. Obsah automatu je ale v působnosti jiných orgánů než města,“ uvedl Vlach s tím, že automaty v Ústí se vedení krajské metropole vůbec nelíbí a věc konzultovalo i s národní protidrogovou koordinátorkou Jarmilou Vedralovou. „Monitoruje výskyt podobných věcí na území celé republiky. A velmi ji překvapilo, že v rychlém sledu máme ve městě dva takové automaty,“ zmínil Vlach, který chce kauzu probrat i na plánované bezpečnostní komisi Svazu měst a obcí.

Věc řeší i Inspektorát omamných a psychotropních látek, který spadá pod ministerstvo zdravotnictví. Podle Martina Novotného z tiskového odboru resortu se situací zabývá kromě kompetentních orgánů také policie.

O CBDmaty se zajímali novináři už dříve. Ještě v červenci hovořil distributor automatů René Sirý z Ostravy o tom, že by „bedny“ rád viděl na letišti, u posiloven nebo v hotelech. Hospodská realita v Ústí je tomu ale podstatně vzdálena. „Řešíme to také formou frenšíz. Chceme jít na dobrá místa, ale Česká republika je velmi konzervativní, těchto věcí se trochu bojí. Nedostaneme se všude tam, kam chceme,“ vysvětlil teď Deníku Sirý.

Tvrdí, že jeho společnost nemá zájem prodávat konopné výrobky mladistvým. Jako dostatečná ochrana před tím mu přijde, že je na automatu napsaný zákaz nákupu lidem pod 18 let. „Je to jediná možnost, jak to můžeme sdělovat. Není to ani alkohol, ani cigarety, ani drogy, nemáme přímou zákonnou povinnost to dělat jinak,“ zdůvodnil Sirý. Nepopírá, že už má za sebou trestní oznámení a automaty byl nucen řešit s policií, ale ta prý případ odložila. „My opravdu nedistribuujeme žádné drogy. Nic nepácháme, držíme se striktně v mezích zákona,“ dodal Sirý s tím, že podobných automatů je ostatně už „plná Evropa“.