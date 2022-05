„Dost lidí tam jezdí hodně rychle. I když tam jsou úseky s omezenou rychlostí. Ale dost šoférů tam často frčí. Svádí to. Také se tam dost předjíždí na rovinkách,“ komentuje úsek I/27 nedaleko vjezdu do Litvínova Milan Škoda. „A ráno a navečer tam také bývá dost a dost srnek,“ odhaluje další častou příčinu nehod řidič, který tamtudy denně dojíždí do Mostu do práce.

Podle dat České asociace pojišťoven se mezi Zálužím a vjezdem do Litvínova na silnici I/27 za dva roky odehrálo celkem 28 nehod. Zranilo se při nich 5 lidí, škody v součtu dosáhly na 3,7 milionu korun. „Nejčastější příčinou nehod v tomto úseku za uvedené dvouleté období je srážka se zvěří, a to v 16 případech. Následuje nedodržení bezpečné vzdálenosti ve 3 případech. Nedodržení rychlosti má za následek 2 nehody a nevěnování se řízení vozidla taktéž. Jednou bylo důvodem špatné předjíždění a jedna nehoda byla srážka s chodcem,“ potvrzuje policejní mluvčí Václav Krieger.

Jak se střetu se zvířetem vyhnout? „Předvídat. V rizikových místech jet pomaleji,“ radí dopravní expert Jan Pechout. „Když se stmívá a rozednívá, tak zpomalit, více koukat kolem sebe. Nejen že v té době je největší pohyb zvěře, ale také řidiči v té době nejhůře vidí, jsou nejhorší podmínky, když se mění světlo. Prostě být ještě ostražitější,“ dodává.

A co když už se před vámi srna nebo divoké prase zjeví? „Chytit pevně volant a co nejrychleji šlápnout na brzdu. Řidiči by se neměli snažit vyhnout se. To je chyba. Strhnou řízení, ale mohou skončit v kotrmelcích v příkopu nebo dostanou smyk a mohou narazit do nějaké pevné překážky, například do stromu. Tam je potom riziko zranění mnohem vyšší,“ tvrdí Pechout.

Pozor na přednost u Prioru

Druhou příčku nejrizikovějších míst v regionu obsadilo křížení ulic Josefa Skupy, Moskevské a třídy Budovatelů v centru Mostu. Křižovatka u Prioru byla za poslední dva roky svědkem 17 nehod, při kterých se 7 lidí zranilo.

Nejčastějším prohřeškem tam bylo nedání přednosti v jízdě. Platí to zejména v době, kdy tam vypnou semafory. Místo je totiž oproti dalším křižovatkám na hlavní mostecké třídě Budovatelů „nestandardní“. Hlavní silnice tam nevede třídou Budovatelů jako jinde, ale ulicemi Josefa Skupy a Moskevskou. A na to řada šoférů zapomíná.

„Je to tam divné. Taky už se mi jednou stalo, že jsem na to zapomněl a musel jsem hodně rychle brzdit. Celou třídu Budovatelů projedete po hlavní a tady najednou jste na vedlejší,“ potvrzuje Lukáš Šimůnek, že řidiči občas mívají na této křižovatce, když jsou vypnuté semafory, potíže. Hlavní je tam jinak z toho důvodu, že místem často míří sanitky k mostecké nemocnici.

Celkem 14 nehod se 7 zraněnými se za poslední dva roky odehrálo na křížení ulic Budovatelů, F. Halase a J. Průchy u mosteckého Centralu. Také tam je nejčastějším důvodem nedání přednosti v jízdě. Mezi další rizikové úseky patří například rovinka za Havraní směrem k Mostu na I/27, za dva roky tam bylo 16 nehod a 4 zranění, a také úsek na silnici I/15 u Korozluk. Pojišťovny tam evidují 14 nehod a 3 zraněné.