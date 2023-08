/MAPUJEME/ V Mostě pokračuje rekonstrukce horkovodů, aby byly připravené na zimu. Rozkopané jsou například komunikace v ulici Františka Halase, kde je také omezen průchod parkem. Za plotem jsou velké jámy s odhalenou sítí potrubí, kde se pracuje za pomoci těžké techniky.

Rekonstrukce horkovodů v Mostě. | Video: Martin Vokurka

Celoplošná letní odstávka teplé vody v Mostě nebude, jen lokální. Kvůli výměně potrubí poteče pouze studená voda od 14. do 18. srpna v částí sídliště Výsluní, a to v blocích 638, 639, 641 a v SVČ. V oblasti pod nemocnicí, v části ulic V. Nezvala, F. Halase, Z. Fibicha a Budovatelů, potrvá odstávka od 15. do 31. srpna a ve Velebudicích nepoteče teplá 16. srpna. V sousedním Litvínově loni skončila kompletní obnova hlavního napáječe, který přivádí horkou vodu do města, takže po třech letech prací Litvínovany nyní žádná velká odstávka nečeká.

Lokální opravy rozvodů a výměníkových stanic zajišťují sesterské společnosti Severočeská teplárenská a United Energy, které sídlí v komořanské teplárně. Průběžně modernizovaný systém centrálního zásobování teplem tvoří v okresu Most přes 200 kilometrů potrubí, tisíce armatur a dalších zařízení.

Teplárna si letos připomíná 80. let od zahájení výstavby. Začala se stavět ještě během druhé světové války v roce 1943. Na horkovody z Komořan je nyní napojeno 35 tisíc domácností v Mostě a Litvínově, řada nebytových prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení a školy. Teplárna je součástí Energetického a průmyslového holdingu, jenž z většiny vlastní český podnikatel Daniel Křetínský.