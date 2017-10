Candáty rybáři rádi loví. Letos jich vysadili rekordní množství

Most /FOTO/ - V 19 vodních nádržích Mostecka letos skončilo téměř 20 tisíc kusů této dravé ryby.

Podzim přinesl bohaté zarybnění vodních nádrží na Mostecku. Vysazeno bylo několik druhů ryb. Ovšem candátů bylo absolutně nejvíc, 19 350Foto: ČRS MO Most

Letošní podzimní zarybnění vod na Mostecku přineslo jeden rekord. Členové Českého rybářského svazu v okresu vysadili do devatenácti vybraných nádrží téměř 19 a půl tisíce candátů. Bylo to více než za předchozí dva roky dohromady. „Snažíme se zintenzivnit výsadbu dravých ryb v našich vodách,“ řekl hospodář mostecké organizace Jiří Jakeš. Zarybnění candátem letos proběhlo jen na části vod spravovaných mosteckými rybáři. Ti vypustili do rybníků první várku tisícovky candátů na jaře. „Byli ve velmi pěkných velikostech,“ popsal Jakeš.

Minulý týden rybáři vysadili do šesti vodních nádrží deset tisíc kusů o velikosti 8 centimetrů. Na další pak dojde v příštím roce.

Jen pro představu: V roce 2015 bylo na Mostecku vysazeno 8 730 kusů candáta, rok nato 10 250 kusů. Letos 19 350 kusů. Za větším množstvím podle Jakeše stojí skutečnost, že byly menšího vzrůstu.

Candát rozšiřuje skladbu ryb v našich vodách. Jako dravá ryba má podobnou funkci jako třeba štika reguluje nežádoucí přemnožení ostatních ryb. „Rybáři je to oblíbená ryba. Vyhledávají ji pro její výborné maso, které má nejchutnější z toho, co u nás plave,“ tvrdí Jakeš. Ulovit ji není jednoduché, rybáři ji označují za chytrou rybu.

Podzimní zarybnění na Mostecku začalo na počátku října, kdy bylo do dvou revírů vypuštěno 3,5 tisíce kaprů važících jeden kilogram a na čtyři stovky štik o průměrné váze 0,8 kilogramu do šesti revírů. „Štiky jsme důkladně rozvezli člunem, nebo jsme je roznesli po obvodu nádrží,“ popsal Jakeš.

V polovině října pak mostečtí rybáři ještě rozdělili do pěti nádrží 210 kusů línů, 400 amurů a 167 štik. Místní organizace Českého rybářského svazu Most obhospodařuje 200 hektarů vodních ploch.

V revírech Českého rybářského svazu v republice se ročně uloví přes 38 tisíc kusů candáta o průměrné hmotnosti téměř 2 kilogramu, téměř 50 tisíc kusů štiky o stejné váze a více než 8 tisíc sumců, dosahujících průměrné váhy kolem devíti kilogramů.